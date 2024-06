Bollette elettriche, da luglio obbligo di cambiare fornitore ma nessuno lo sa

Bollette elettriche, dal primo luglio si cambia: famiglie e piccole imprese devono passare al mercato libero. Subito o fra tre anni? E possiamo cambiare idea? E chi sono i vulnerabili per cui non scatta l’obbligo? Scommettiamo che pochi lettori di Vaielettrico sanno rispondere. Perché nessuno lo sa e l’informazione è scarsa

Dovremmo vedere manifesti su tutti i muri delle città. Ne dovrebbero parlare la televisione tutti i giorni. Perché si tratta di una “rivoluzione”. O meglio, l’ultima fase di un grande cambiamento iniziato 24 anni fa: l’avvio del mercato libero dell’energia.

Dalle “lenzuolate” al mercato libero

Nel 2000, con le “lenzuolate” dell’allora ministro Pier Luigi Bersani, si aprivano le porte ai privati per la gestione dei servizi pubblici. A cominciare dalla fornitura di elettricità e gas naturale. Dal primo luglio scatta l’ultima fase, con la fine del mercato tutelato e l’obbligo del passaggio al mercato libero.

In realtà, non è esattamente così. Finisce il mercato tutelato, così chiamato perché l’Authority “tutela” i consumatori fissando le tariffe in base all’andamento delle quotazioni dei prezzi all’ingrosso. Ma il mercato libero verrà introdotto a tappe.

La prima scatta, come detto, il primo luglio. Data entro cui tutti coloro che sono rimasti nel mercato tutelato e non hanno mai cambiato fornitore avrebbero dovuto passare al mercato libero, scegliendo un nuovo operatore per la fornitura di elettricità.

Come muoversi sul mercato libero

QUI LE 10 REGOLE DA CONOSCERE PER LE NUOVE BOLLETTE

Ma non sarà proprio così. Perché per i prossimi tre anni, chi non ha scelto (o si è dimenticato della scadenza, cosa più probabile), rimarrà in una zona intermedia che è stata chiamata mercato a “tutele crescenti”.

Questo dal punto di vista dei consumatori. Perché per gli operatori la fase finale è già scattata. L’Italia è stata divisa in 26 zone che sono state messe a gara e assegnate tramite una gara al massimo ribasso.

Si parte con 26 zone e 7 fornitori

Il risultato finale è stato di 7 lotti (il massimo consentito) aggiudicati a Enel nonché a Hera; a Edison 4 lotti, 3 a Illumia, 2 a testa per A2a e Iren e 1 a e.On. Grandi esclusi Eni, attraverso la controllata Plenitude, e Acea.

COME SCEGLIERE LE TARIFFE PIU’ VANTAGGIOSE (SE CI SONO)

Nelle ultime settimane a 4,5 milioni di famiglie è arrivata la lettera che le avvia di quale sarà il loro nuovo operatore e quanto pagheranno d’ora in poi: la tariffa è stata fissato in base al prezzo offerto dagli operatori in gara. Si parla di un risparmio medio attorno ai 130 euro.

Ma si può ancora tornare indietro

Attenzione: chi passa al servizio di tutele crescenti può sempre passare in ogni momento al mercato libero, scegliendo una delle tante offerte presenti sul mercato.

Così come, fino al 30 giugno, chi è passato negli ultimi anni al mercato libero ha ancora la possibilità di tornare indietro e passare al servizio di tutele crescenti.

Ma perché dovrebbe farlo e sobbarcarsi una complicazione burocratica in più? Perché può “mettersi” alla finestra e vedere cosa succede sul mercato e quali sono le offerte più vantaggiose a disposizione. Oppure, leggere le regole per capire se ricade nella condizione di consumatore “vulnerabile”. E rimanere nel mercato di tutela, con le tariffe stabilite ogni tre mesi dall’Arera.

Come abbiamo detto all’inizio si tratta dell’ultimo atto di una “rivoluzione” nei servizi al cittadini iniziata 24 anni fa. Ma se ne parla poco (l’ex monopolista si è lanciato più di altri in campagne pubblicitarie sui media) e soprattutto c’è ancora una scarsa attenzione da parte dei cittadini.

Mentre per i servizi telefonici gli italiani hanno imparato a risparmiare in base alle necessità, per l’energia si presta meno attenzione, anche se più costosa per i bilanci familiari. Ma avremo modo di parlarne molto da qui in avanti

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –