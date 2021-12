Energia +55%: che succede con i prezzi della ricarica?

Energia +55%: che succede con le tariffe della ricarica? Dopo la cancellazione degli incentivi, il 2022 inizia con un’altra batosta per la mobilità elettrica.

Energia +55%: rincari in arrivo dal 10 gennaio nelle colonnine AC

Sulla ricarica a domicilio c’è poco da dire: i prezzi seguiranno l’andamento della nostra bolletta, seguendo le decisioni dell’Autorità per l’Energia (ARERA). Per il primo trimestre 2022 la tariffa elettrica è a 46 centesimi per kWh, più del doppio dei 21 centesimi di un anno fa, un’impennata assurda. Ma che cosa succederà con la ricarica nelle colonnine pubbliche? Al momento ancora tutto tace sul fronte dei due principali operatori, Enel X e Be Charge, quest’ultima da poco entrata nell’orbita del gruppo ENI. Proprio Be Charge nelle ore scorse ha inviato un messaggio ai clienti per confermare che fino al 10 gennaio si ricarica in promozione a prezzi 2021. Siamo a 0,40 euro/kWh per le Quick, in corrente alternata, e a 0,45 per le Fast. Tutto tace, per ora, anche sul fronte dei principali operatori regionali, come Neogy (Nord-Est). Ma poi? L’aspettativa generale è che proprio lunedì 10 gennaio scattino gli aumenti. E che in una prima fase i rincari colpiscano le ricariche in AC, fino a 22 kW, piuttosto che le Fast e le Superfast, da 50 kW in su.

Da dove nascono gli aumenti

Sui motivi dei rincari è stato già detto tutto. L’Arera, che in questi casi svolge di fatto un ruolo notarile, ricorda che i rincari “riflettono il trend di forte crescita delle quotazioni internazionali delle materie prime energetiche e del prezzo della Co2″. In particolare, spiega l’Autorità presieduta da Stefano Besseghini, il prezzo spot del gas naturale sul mercato di riferimento europeo da gennaio a dicembre è aumentato di quasi il 500%, da 21 a 120 euro per MWh. Ed è dal gas che si produce buona parte dell’energia elettrica. Nello stesso periodo il prezzo della Co2 è più che raddoppiato, da 33 a 79 euro per tonnellata. Morale della favola: gli aumenti si sono riversati sul prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, cresciuto di quasi il 400%, da 61 a 288 MWh. Resta piuttosto stabile, invece, il prezzo del petrolio, facendo esultare i tanti No Watt nostrani, fieri oppositori dell’auto elettrica.