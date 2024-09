Sussidi: “colossale spreco” da 12 miliardi per cattura CO2 e idrogeno grigio

Stati Uniti, Unione Europea, Norvegia, Canada e Paesi Bassi hanno distribuito sussidi per 12 miliardi negli ultimi 40 anni per progetti “ambientalisti” che sono risultati inefficaci: la cifra corrisponde al 95% dei contributi per sviluppare le tecnologie della cattura della CO2 e dell’idrogeno.

Se ne parla da decenni e da altrettanto tempo vengono finanziati progetti con fondi pubblici. Dodici miliardi di sussidi andati “tecnologie che vorrebbero dare soluzioni climatiche la cui efficienza è ancora da collaudare”.

Così si ritarda la transizione energetica

In questo modo, risultando controproducenti perché “rischiano di ritardare ulteriormente la transizione dai combustibili fossili”.

Così si legge nello studio appena pubblicato da Oil Change International, un’organizzazione no-profit che si occupa di monitorare i costi, diretti e indiretti, dei combustibili fossili.

Di quali tecnologie stiamo parlando e di quanti sussidi? Principalmente della cattura (e in qualche caso riutilizzo) delle emissioni di CO2, nonché di impianti per la produzione di idrogeno.

Sussidi a cattura CO2 e idrogeno vengono per il 95% solo da Ue e altre quattro nazioni al mondo

Lo studio ha fatto il conto che negli ultimi 40 anni queste due tecnologie hanno ricevuto complessivamente 40 miliardi di sussidi. E per il 95% sono arrivati dalla Ue e da altri quattro stati (Stati Uniti, Norvegia Olanda e Canada).

Perché se ne occupa un think tank il cui obiettivo è dimostrare quanto incidano economicamente – in negativo – i combustibili fossili? Perché si tratta di sussidi che indirettamente “giustificano” l’uso di gas e petrolio.

La tecnologia della CO2 si presenta come un modo per limitare l’impatto delle emissioni, che vengano immagazzinate o riutilizzate.

La tecnologia dell’idrogeno, che avrà sicuramente un ruolo per decarbonizzare l’economia, al momento si produce utilizzando i fossili che danno energia agli elettrolizzatori. Per l’uso di rinnovabili servono prezzi sussidiati perché la produzione di idrogeno verde non è ancora economicamente sostenibile.

“Ruolo limitato contro il riscaldamento globale”

Non a caso, nel presentare lo studio, il quotidiano Guardian ha citato l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organismo legato all’Onu, secondo cui le tecnologie legare a cattura della CO2 e idrogeno “grigio” (per distinguerlo da quello verde prodotto con le rinnovabili) sono “potrebbero svolgere un ruolo limitato nella riduzione del riscaldamento globale”.

Ma soprattutto l’Ipcc denuncia come si tratti di scelte tecnologiche che “sono sempre più spinte dalle nazioni ricche al vertice annuale delle Nazioni Unite sul clima“. Facendo intuire dietro a queste scelte ci sia un preciso lavoro delle lobby dei fossili.

“Fondi destinati a tecnologie poco efficienti che sono solo un colossale spreco di denaro”

In sostanza, il report di Oil Change International suggerisce di utilizzare i sussidi sotto accusa per accelerare il passaggio alle rinnovabili e alle tecnologie collegate come batterie sistemi di accumulo.

Sempre il Guardian cita Harjeet Singh, attivista climatico e sostenitore del Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, secondo cui i sussidi sono un “colossale spreco di denaro: è dir poco una farsa che i fondi destinati a combattere il cambiamento climatico stiano invece rafforzando le stesse industrie che lo guidano”.

