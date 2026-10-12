Energeticabiaglio, festival con le Cer (18 ottobre, Castello Cabiaglio)

Una giornata per informarsi, confrontarsi e costruire una maggiore consapevolezza sulle possibilità offerte dalle energie rinnovabili e dalle comunità energetiche. È questo l’obiettivo di Energeticabiaglio– Festival dell’energia condivisa e sostenibile, in programma il 18 ottobre (domenica) a Castello Cabiaglio, in provincia di Varese promosso dalla Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale “Energia Solidale ETS”.

Un programma partecipato

La manifestazione propone un programma articolato che intreccia informazione, confronto, divulgazione scientifica e convivialità, con l’intento di avvicinare cittadini, amministratori, associazioni e realtà del territorio ai temi dell’energia condivisa e della transizione ecologica. La giornata prevede l’intervento di alcuni protagonisti del dibattito scientifico e culturale sui cambiamenti climatici e sulla transizione energetica.

Giacomo Grassi, ricercatore del Joint Research Centre della Commissione Europea (JRC) e membro dell’IPCC, e Gianluca Ruggieri, ricercatore dell’Università dell’Insubria e presidente di énostra. Parleranno di crisi climatica e transizione energetica moderati da Andrea Cavalleroni, ricercatore dell’Università dell’Insubria e componente del progetto Bosco Clima, che presenterà anche la guida “Ridurre la bolletta di casa senza grandi investimenti”.

Confronto tra CER: opportunità e criticità

Accanto a loro saranno presenti rappresentanti di diverse realtà già impegnate nel campo delle comunità energetiche: Energia Solidale – Castello Cabiaglio, CER del Luinese – Luino, CerAmica – Laveno Mombello, Malpensa Insubria CER – Varese, CER SOLE – Genova e CERS del Lario – Como. Le CER che si confronteranno su prospettive e criticità delle diverse forme di comunità energetiche. Parteciperà al dibattito anche Dino De Simone, responsabile area tecnica transizione Energetica di ARIA S.p.A, già assessore all’Ambiente del Comune di Varese.

Il programma prenderà il via alle 9.45 in Piazza Libertà con il benvenuto e proseguirà alle 10 con la tavola rotonda “Le comunità energetiche: opportunità, diversità, criticità”. Alle 11:30 verrà presentata nella sala polivalente di via Asilo la mostra virtuale “L’eredità della vita. Il clima è una scelta: salviamo il futuro” a cura del progetto Cambio io, Cambia il mondo della Fondazione Be The Hope ETS.

Si proseguirà quindi alle 12.45 presso Casa Betlem con un pranzo locale e sostenibile a offerta libera a base di formaggi a km0 e polenta, a sostegno delle attività della Comunità Energetica Energia Solidale ETS.

La presentazione della guida su come ridurre la bolletta

Nel pomeriggio, alle 14 nella Biblioteca Comunale, oltre alla presentazione della guida di Andrea Cavalleroni, verrà presentato lo sportello energia di Castello Cabiaglio, un nuovo servizio rivolto alla cittadinanza.

Infine, alle 15 in Piazza Libertà, il confronto sulla crisi climatica vedrà protagonisti Giacomo Grassi e Gianluca Ruggieri, che risponderanno alle domande di Andrea Cavalleroni in un dialogo pensato per riportare in modo accessibile le grandi questioni globali del cambiamento climatico e della transizione energetica alla dimensione concreta del territorio e delle comunità.

La manifestazione vede la collaborazione di Bosco Clima, la Strategia di Transizione Climatica di Comunità Montana Valli del Verbano in partenariato con CAST ONG Onlus, LIPU, Parco Regionale Campo dei Fiori, l’Università degli Studi dell’Insubria e Centro Geofisico Prealpino e supportata da Fondazione Cariplo.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, con gli appuntamenti trasferiti al chiuso.

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