Enel X Way risponde alla “lettera di San Valentino…a una colonnina“, inviata da Giuseppe, un lettore a cui è capitata una disavventura con una ricarica. Nello staccare il connettore al termine di una ricarica, Giuseppe si era accorto che la colonnina si era spenta e che non era più possibile ritirare il cavo…

Enel X Way risponde: “È scattato l’interruttore del contatore a monte…“

“Enel X Way risponde intanto confermando il profondo interesse a mantenere con grande interesse con tutti i clienti una relazione profonda e duratura. Improntata sulla reciproca soddisfazione (è l’unico caso di poligamia che accettiamo 😊), a maggior ragione per San Valentino.E per questo ci dispiace di aver fatto sopportare al signor Giuseppe Sorvillo un momento della relazione consensuale un po’ troppo “vincolante”, a causa di un cavo di ricarica e di una batteria poco presente. Per spiegare la situazione anche a tutti i lettori di Vaielettrico, che Enel X Way ringrazia, quando accade che la presa “trattenga” il cavo controvoglia, la nostra sala controllo ha una funzionalità che permette lo sblocco da remoto, istantaneamente. Sistema che non è stato possibile attivare poiché durante l’avvio della ricarica è scattato per qualche ragione l’interruttore del contatore a monte della colonnina, disalimentandola“.

“Ma di quale modello di auto elettrica si tratta?”

“Speriamo però che il nostro cliente abbia apprezzato, nello scomodo frangente, il fatto che la ditta Principium, nostro partner, sia venuta in 40 minuti, per un intervento di urgenza attivato dalla nostra control Room a seguito della sua chiamata al ns. Servizio Clienti. E siamo contenti che siano stati gentili e rapidi nell’intervenire. Siamo fiduciosi che dopo questo il rapporto possa proseguire, ed Enel X Way chiede – se possibile – di poter conoscere il modello di veicolo del signor Giuseppe. Sono state riscontrate delle anomalie ricorrenti (di scatto dell’interruttore a monte) con un modello nello specifico. Avere elementi ulteriori sarebbe utile per capire quale sia la problematica di “dialogo” tra veicolo e colonnina e soluzioni per risolverlo“.

—————————————————-