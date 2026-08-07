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Redazione
il7 Agosto 2026
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Enel X sarà inglobata in Enel Energia

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Enel X sarà inglobata in Enel Energia a partire dal 1° settembre: lo ha annunciato ai clienti il gruppo guidato da Flavio Cattaneo.

Enel X sarà inglobata…: “Per i clienti nulla cambia”

enel x sarà inglobata

Che cosa cambia per i clienti? Nulla, secondo l’Enel, che parla di “normale operazione societaria con la quale la gestione del servizio di ricarica pubblica passerà da Enel X S.r.l. a Enel Energia S.p.A. Di fatto è la fine di un percorso che inizialmente doveva portare addirittura alla quotazione in Borsa della società che si occupa di mobilità elettrica. In proposito era stato creato il marchio Enel X Way. Ma i risultati non sono stati pari alle aspettative, anche per il decollo molto lento del settore dell’auto elettrica in Italia. E così, con l’arrivo di Cattaneo al vertice, sono iniziate delle operazioni societarie che hanno ‘normalizzato’ la ricarica tra le tante attività del gruppo.  

Un cambio a condizioni economiche invariate

Una nota inviata ai clienti spiega che Enel Energia subentrerà nei rapporti contrattuali a condizioni economiche invariate. Assumendo la titolatirà del trattamento dei dati personali. I sistemi verranno aggiornati nel periodo che va dal 31 agosto al 3 settembre. Le ricariche effettuate saranno poi addebitate e fatturate a partire dal 4 settembre. Prima e dopo queste date, i clienti potranno ricaricare con la loro app senza alcun cambiamento. L’informativa aggiornata sarà disponibile nell’app Enel On You Way, in una sezione dedicata.

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