Enel X ribassa le tariffe per fast e super-fast

Enel X ribassa le tariffe per ricariche fast e superfast, lasciando ferme le AC. I nuovi prezzi, in vigore dal 5 maggio, riguardano anche la rete di Ewiva.

Enel X ribassa le tariffe (anche per Ewiva: 5-6% su DC e HPC

Non si tratta di un ribasso a tempo, come quello annunciato da Eni Plenitude, valido solo per aprile e maggio. Almeno per ora. I nuovi tagli riguardano non solo le ricariche di Enel X, ma anche quelle di Ewiva, il marchio controllato in comproprietà con Volkswagen Group. Ricapitoliamo il dettaglio dei nuovi prezzi, così come comunicato ai titolari della app del gruppo guidato da Flavio Cattaneo.

AC (da 0 a 43 kW): 0,69 euro/kWh, prezzo invariato rispetto all’attuale. DC (da 44 a 99 kW): 0,79 euro/kWh, con un risparmio del 6% rispetto all’attuale. HPC (da 100 kW in su): 0,89 euro/kWh, con un risparmio del 5% rispetto all’attuale.

Wroom si adegua, ma per le AC c’è un rincaro

Stiamo parlando delle cosiddette tariffe Pay per Use BASIC: i tagli non riguardano quindi gli abbonamenti. Eni Plenitude aveva apportato un taglio più deciso, portando la ricarica in AC a 22 kW a 0,60 euro/kWh e quella in DC-HPC (tutte le potenze, comprese le ultrafast) a 0,65 euro. È comunque positivo che i prezzi abbiano cominciato a invertire una lunga tendenza fatta soprattutto di rialzi.

Il ritocco delle tariffe di Enel X ha avuto l’effetto di indurre una delle app più diffuse, Wroom, a modificare le tariffe proprio per chi usa le colonnine della stessa Enel X. Dal 22 aprile si passa a 0,78 euro al kWh, prezzo unico a prescindere dalla potenza delle stazioni. Tutt’altro che un miglioramento, visto che le AC erano a 0,63 euro e che la stessa Enel X è ferma a 0,69 euro. P.S. Grazie ai lettori Giuseppe Giorgioli e Merstand per le puntuali segnalazioni dei cambi tariffari.