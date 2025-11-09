Enel X on Your Way con sorpresa: meno kWh ai vecchi abbonati

Cancellati gli abbonamenti a canone mensile con kWh prestabiliti, che non sono più disponibili per i nuovi clienti, Enel X on Your Way ha comunicato ai titolari di abbonamenti ancora attivi che per i medesimi importi mensili i kWh disponibili subiscono un taglio compreso fra il 30 e il 40%. Lo segnalano due lettori, decisamente contrariati. Per scriverci: info@vaielettrico.it.
Gli extraprofitti li paghiamo noi
“Mi chiamo Enrico guido in elettrico dal 2020, provato tutti i modelli sino alle ultime BYD, e altre cinesi, oltre a furgoni da Maxus,a Ducato, Ford, Toyota! Ho mantenuto un abbonamento Enel X per tranquillità [ 79 € per 160 kw ]! Stamane apro la mail e trovo la sorpresa che allego alla presente; il contratto rimane a 79 euro ma per soli 120 kw, 40 kw si sono persi probabilmente incamerare negli EXTRA PROFITTI! Un aumento di oltre il 33% e come risultato della “tassazione” degli EXTRA PROFITTI di Banche, Assicurazioni, e società di erogazione elettrica!
Così affossano il mercato delle elettriche
“Sotto trovate la comunicazione ricevuta da enel x !!!!!! Leggete, leggete !!!!!. Avevo l’abbonamento mensile a € 129 x 320 kw ( € 0,40 ). Adesso, sempre € 129 ma per 195 kw !!!!! VERGOGNA ( € 0,66). Ma in piu’ solo per la ricarica su tecnologie AC e DC. Per ricaricare su tecnologia HPC verrà applicata la tariffa Pay Per Use Basic prevista per l’operatore di riferimento. Continuiamo ad affossare il mercato delle elettriche„. Albino Doniselli
Cercare un’alternativa è meglio che protestare
Risposta- Quello che pensiamo, da elettromobilisti e da convinti sostenitori della mobilità elettrica, è che servono a poco gli incentivi all’acquisto, se poi alimentare un’auto elettrica diventa più costoso che alimentarne una a benzina o diesel. Cancellando gli abbonamenti mensili ed equiparando di fatto i costi di ricarica per chi ancora ce l’ha alle normali e decisamente “salate” tariffe “Pay per use” Enel X On Your way non fa un buon servizio alla transizione elettrica che tutti dicono di auspicare, almeno a parole. Per fortuna c’è ancora la concorrenza e ci sono gli strumenti per trarne vantaggio.
Vaielettrico mette a disposizione un comparatore gratuito che consente di quantificarlo. E la App della giovane società che ci ha aiutato a realizzarlo, TariffEV, permette sempre di individuale la colonnina più vantaggiosa sul percorso o nella zona in cui ci si trova. Protestare va anche bene, ma il miglior modo per reagire a qualcosa che non ci piace è cercare un’alternativa.
