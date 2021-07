Enel X e Volkswagen, joint venture per spingere l’elettrico

Enel X e Volkswagen Group formano una joint venture paritetica per accelerare la diffusione dei veicoli elettrici in Italia. Obbiettivo: 3 mila punti di ricarica HPC.

Enel X e Volkswagen per tremila punti di ricarica

La joint venture si proporrà come operatore di stazioni di ricarica (Charging Point Operator, in sigla”CPO”). Possedendo, investendo, realizzando (tra il 2021 e il 2025) e gestendo una rete di punti di ricarica ad alta potenza (High Power Charging, HPC) in 700 località. Si parla addirittura di una rete dotata di oltre 3mila punti di ricarica fino a 350 kW ciascuno, in tutta Italia. La joint venture si concentrerà sui centri urbani, sulle tratte principali più utilizzate dai pendolari e sulle strade extra-urbane con l’obiettivo di:

incrementare l’adozione di elettriche tra gli automobilisti urban i che non dispongono di parcheggi privati. Affidandosi a una rete capillare di punti di ricarica che, in 20 minuti, ricarichino auto di medie dimensioni come la VW ID.3

i che non dispongono di parcheggi privati. Affidandosi a una rete capillare di che, in 20 minuti, ricarichino auto di medie dimensioni come la VW ID.3 ridurre l’ansia da ricarica, specie i pendolari che percorrono distanze maggiori;

specie i pendolari che percorrono distanze maggiori; fornire un’esperienza di ricarica veloce e confortevole per chi viaggia.

Tutte colonnine HPC da 350 kW per soste da 20 minuti al massimo

Le ricariche installate dalla joint-venture non saranno a disposizione solo dei clienti del gruppo tedesco. Tutti i conducenti di veicoli elettrici di qualsiasi produttore potranno beneficiare di questa iniziativa, accedendo alla rete HPC della joint venture. Rete che sarà anche interoperabile a favore dei vari fornitori di servizi per la mobilità elettrica (Mobility Service Provider, “MSP”). Le due società madri forniranno le competenze fondamentali per la selezione dei siti, l’installazione e la loro gestione al fine di accelerare la realizzazione della rete di punti di ricarica. Inoltre, Enel X supporterà la JV con contratti di servizio per mettere a disposizione la sua tecnologia e la sua esperienza nella fase di avvio. Francesco Venturini, CEO di Enel X, spiega: “Condividiamo con Volkswagen una visione comune sull’elettrificazione globale dei trasporti. Una partnership con loro è stata naturale: la transizione energetica richiede un lavoro di squadra”. Volkswagen è partner anche nel primo Enel X Store recentemente inaugurato in Corso Francia a Roma. Di fatto la prima pietra di questa ambiziosa alleanza.

SECONDO NOI. I costruttori, VW in primis, si sono convinti che senza ricariche veloci l’auto elettrica non diventerà un fenomeno di massa. E si muovono direttamente, con alleanze che tolgano l’ansia da ricarica anche ai più timorosi. Tremila punti di ricarica HPC in 4 anni sono un obiettivo ambizioso, in un Paese farraginoso a livello autorizzato come il nostro. Ma certo ai due partner non mancano né know-how né mezzi finanziari. Se non ce la fanno loro…