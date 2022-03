Enel X e OK2Charge: ricariche per le seconde case

Enel X e Ok2Charge annunciano una partnership per ricariche intelligenti co-branded da installare nelle case in affitto per vacanze in tutto il mondo.

Enel X e Ok2Charge: tutto automatizzato, accesso e controllo

Sarà l’azienda italiana a fornire al partner americano le wall-box. L’idea è di consentire agli ospiti di ricaricare a casa senza perdere tempo a cercare colonnine. Ok2Charge spiega di avere scelto Enel X “grazie all’hardware di ricarica per veicoli elettrici best-in-class” e al software open standard da integrare con la sua piattaforma. Quest’ultima fornisce addebiti in base ai dati degli ospiti e delle prenotazioni, per automatizzare completamente accesso e controllo. È possibile esportare report di facile utilizzo per ciascuna sede o portafoglio. È la prima soluzione progettata specificamente per il mercato degli affitti per le vacanze. E si integra con i principali sistemi di gestione delle proprietà. Un plus per gli host professionali che utilizzano queste piattaforme sui principali canali OTA di prenotazione, come Airbnb, Vrbo, Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Agoda e gli altri principali siti web.

Airbnb: ricariche ricercatissime dai clienti, ecco i numeri

Di recente, Airbnb ha fatto sapere che nel 2021 sono state contate più di 850.000 inserzioni che includono la ricarica tra i servizi offerti. E, lato cliente, più di 500.000 ricerche uniche di caricabatterie nel solo periodo giugno-dicembre.”I conducenti di veicoli elettrici vogliono sapere che avranno un facile accesso alla ricarica intelligente durante il loro viaggio”, conferma Giovanni Bertolino, Responsabile e-Mobility di Enel X Nord America.“ Grazie alla nostra partnership con Ok2Charge, stiamo fornendo loro la tranquillità di poter ricaricare a destinazione”. La piattaforma Ok2Charge consente agli ospiti di selezionare la ricarica come servizio aggiuntivo opzionale. E fornisce un flusso di entrate complementare per i proprietari di immobili e i gestori degli affitti, con visibilità remota delle statistiche in tempo reale.