Enel X con Arrival per testare gli e-bus in Italia

Enel X con Arrival: partnership per testare in Italia l’e-bus a emissioni zero. La società inglese ha ideato un metodo di produzione in micro-fabbriche locali.

Enel X con Arrival, le prove a Valleunga

L’obiettivo è di favorire la crescita del trasporto pubblico elettrificato a livello globale, attraverso soluzioni sempre più performanti e competitive. I test saranno effettuati da Enel X sulla base di una matrice di analisi sviluppata dall’azienda per esaminare tutte le caratteristiche principali dei bus di Arrival. I test saranno eseguiti nel Circuito di Vallelunga, dove saranno utilizzati anche servizi e soluzioni di ricarica per veicoli di Enel X Way. Il successo di questi test sarà un elemento chiave per includere Arrival Bus nel portafoglio di soluzioni di elettrificazione globale di Enel. Spiega Francesco Venturini, Responsabile di Enel X. “I bus di Arrival rappresentano una soluzione molto promettente. Un mezzo di trasporto tecnologicamente avanzato che, se integrato nella nostra offerta, può potenzialmente fornire a operatori e utenti la migliore esperienza possibile”.

Arrival utilizza micro-fabbriche e fornitori locali

Avinash Rugoobur, Presidente di Arrival, conferma: “Il nostro autobus elettrico mira a stabilire nuovi standard nell’esperienza dei passeggeri, riducendo i costi per gli operatori. Producendo i nostri veicoli in micro-fabbriche locali, alimentiamo una transizione verde globale che è equa. Portiamo occupazione alle comunità locali, utilizziamo fornitori locali e costruiamo veicoli progettati per i mercati locali”. La partnership permetterà a Enel X di rafforzare la sua offerta nei confronti delle autorità del trasporto pubblico a livello globale. Fornendo una spinta importante per raggiungere il target Enel di oltre 20mila autobus elettrici in servizio entro il 2030. Oggi Enel X è il più grande fornitore di soluzioni e-bus al mondo, al di fuori della Cina, gestendo più di 3.200 e-bus a livello globale. Arrival, dal canto suo, ha recentemente ottenuto l’omologazione europea del veicolo completo.

