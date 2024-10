Enel X chiude il business ricarica negli States

Enel X chiude il business della ricarica negli Stati Uniti e in Canada: la notizia è stata comunicata ai clienti ed è effettiva da venerdì 11 ottobre. Ecco perché.

Enel X chiude, staccando la spina del software

Finisce il sogno di fare di Enel X un player globale nella ricarica: il nuovo management guidato da Flavio Cattaneo vuole concentrarsi sulle aree core, soprattutto Italia e Spagna. E il Nord America non disponeva di una base di clienti-energia su cui costruire un business profittevole. Ecco che cosa è stato comunicato nella nota ufficiale: “1) L’hardware di ricarica residenziale (JuiceBox) manterrà la capacità operativa fisica per ricaricare i veicoli. 2) Tutti i software Enel X Way saranno interrotti. 3) Le stazioni di ricarica commerciali perderanno funzionalità in assenza di continuità del software. 4) L’app Enel X Way e tutte le altre app Enel per la mobilità elettrica in Nord America saranno interrotte e rimosse dall’App Store. 5) L’assistenza clienti di Enel X Way non è più disponibile, con effetto immediato… A breve sarà resa disponibile una pagina web a cui rivolgersi per informazioni e reclami”.

L’azienda: “Non c’erano più le condizioni…”

Vaielettrico ha chiesto a Enel X un commento. Eccolo: “La decisione di sospendere le attività relative alla mobilità elettrica in USA e Canada dipende da valutazioni strettamente legate alla presenza del Gruppo in questi due mercati specifici. E non rappresenta in alcun modo un arretramento sul fronte della e-mobility, che resta un settore di forte impegno per Enel. L’approccio strategico alla mobilità elettrica persegue infatti una crescita soprattutto nei Paesi in cui il Gruppo può fare leva anche sul business retail dell’elettricità. Che consente, ad esempio, di fornire pacchetti ’bundle’ ai clienti, comprendenti anche soluzioni di ricarica private, nonché sullo sviluppo di infrastrutture di ricarica pubbliche. Condizioni non presenti in USA e Canada, dove il Gruppo non possiede né una rete di infrastrutture di ricarica, né una base clienti. E opera unicamente attraverso la vendita a terzi di stazioni di ricarica domestica. Rimane forte l’impegno del Gruppo in Nord America con investimenti nei settori in cui è leader, come rinnovabili e demand response“.

