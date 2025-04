Enel X batte Google davanti alla Corte UE

Enel X batte Google davanti alla Corte di Giustizia UE, nella controversia per rendere compatibile la sua app di ricarica JuicePass con Android Auto 3.

La richiesta era di rendere compatibile l’app JuicePass con Andorid Auto

La vicenda ha origine nel 2018, quando Enel lanciò in Italia l’applicazione JuicePass, che consente di localizzare e prenotare le stazioni di ricarica. Chiedendo a Google di rendere l’app compatibile con Android Auto, il sistema che consente di accedere, sullo schermo di bordo, alle applicazioni presenti sugli smartphone.

Google rifiutò e ne nacque una controversia che ha avuto un primo punto fermo con una decisione presa nel 2021 dall’Antitrust italiano, che diede ragione a Enel. Condannando il colosso americano a pagare 102 milioni di euro. Ma Google decise di impugnare la pronuncia davanti al Consiglio di Stato, il quale a sua volta ha adito la Corte di giustizia UE in via pregiudiziale. Corte che, con la pronuncia n.19/2025, conferma sostanzialmente la decisione dell’Antitrust. Chiarendo che il verdetto finale spetta comunque al Consiglio di Stato, che peraltro non dovrebbe far altro che uniformarsi a quando stabilito in sede di giustizia europea.

Enel X batte Google: le motivazioni dei magistrati europei

Come viene motivata la decisione dei magistrati europei, che hanno sede in Lussemburgo? “La Corte afferma che il rifiuto di un’impresa in posizione dominante, che ha sviluppato una piattaforma digitale, di garantire l’interoperabilità di tale piattaforma con un’applicazione sviluppata da un’impresa terza può costituire un abuso di posizione dominante“, si legge nel documento.

ù”Siffatto abuso di posizione dominante non è limitato all’ipotesi in cui la piattaforma sia indispensabile per l’esercizio dell’attività del richiedente l’accesso. Può esistere anche quando, come sembra avvenire nel caso di specie, l’impresa in posizione dominante non ha sviluppato la piattaforma per le sole esigenze della propria attività. Ma nella prospettiva di consentire il suo utilizzo da parte di imprese terze, e tale piattaforma non è indispensabile per lo sfruttamento commerciale di un’applicazione sviluppata da una siffatta impresa terza, ma è idonea a rendere detta applicazione più attraente per i consumatori“.