Enel per la mobilità elettrica: con il PNRR un boost alla rete di ricarica pubblica, con un brand unico e un’interfaccia rinnovata

Enel metterà in servizio 5000 nuovi punti di ricarica, con un brand unico e una nuova interfaccia. Introdotta anche una nuova livrea con la caratteristica colorazione magenta.

Ricarica più accessibile e più semplice: con Enel, grazie al PNRR, un sistema integrato e più capillare

Enel unifica l’offerta sotto un solo brand, con il passaggio da Enel X Way a Enel, per consolidare la sua posizione nel settore e rafforzare la riconoscibilità sul mercato italiano e internazionale. L’obiettivo è quello di posizionarsi come protagonista e facilitatore della transizione verso la mobilità sostenibile, rivolgendosi a clienti privati, business e istituzioni. Sotto un ecosistema integrato, Enel riunisce così una rete capillare di infrastrutture di ricarica, soluzioni innovative e un approccio orientato al cliente, per proporsi come partner di riferimento per la mobilità elettrica, consolidando il marchio Enel, rafforzando il posizionamento e semplificando la relazione cliente-fornitore.

Le parole d’ordine di questa evoluzione sono:

capillarità, con uno sviluppo nei territori ancora non coperti,

innovazione, con una digitalizzazione più spinta,

semplicità, con un’accessibilità più semplice alla colonnina.

Capillarità e sviluppo dei territori

Enel è protagonista nell’implementazione delle infrastrutture di ricarica , grazie al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con circa 5.000 punti di ricarica, l’azienda contribuisce a colmare il gap infrastrutturale soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del Centro-Sud Italia, favorendo una copertura capillare e un accesso facilitato alla mobilità elettrica.

Innovazione e digitalizzazione, con la gestione predittiva degli impianti

La rete realizzata grazie ai fondi del PNRR è dotata di tecnologie avanzate e sistemi digitali di monitoraggio in tempo reale, che permettono una gestione efficiente e predittiva degli impianti. Assicurando resilienza, affidabilità e ottimizzazione dei flussi energetici.

Semplicità e accessibilità: l’app diventa Enel On Your Way

L’interfaccia del cliente con l’ecosistema integrato di ricarica di Enel è l’applicazione per smartphone e i-phone, che cambia con il nuovo branding, passando da “Enel X Way” a “Enel On Your Way”. Ma, soprattutto acquisendo e migliorando una serie di funzionalità studiate per rendere l’esperienza più semplice e immediata.

Nuova interfaccia per le sessioni di ricarica: per navigare liberamente in app senza perdere di vista lo stato della tua ricarica in corso.

Visualizzazione avanzata dei punti di ricarica e stato delle infrastrutture.

Gestione migliorata dei filtri e delle stazioni preferite: per trovare subito le colonnine che servono, personalizzando l’esperienza.

Vicinanza al cliente, innovazione e semplicità sono le parole chiave dell’approccio Enel alla mobilità elettrica.

