Enel Drive: noleggio dell’auto elettrica, stazione di ricarica domestica e offerta luce dedicata in un unico pacchetto

Per accelerare la diffusione della mobilità elettrica Enel propone una soluzione integrata e completa, Enel Drive. Si tratta dell’unica soluzione disponibile sul mercato dedicato a clienti privati.

Raggruppa in un’unica offerta:

il noleggio a lungo termine di un’auto elettrica a prezzi convenienti, tramite una partnership con Arval Service Lease Italia S.p.a.



un'offerta luce residenziale dedicata, che include fino a 8.000km di ricarica annua-non pagando la componente energia per tre ore al giorno (tra mezzanotte e le tre) e fino a 1.700 kWh all'anno.

che include fino a 8.000km di ricarica annua-non pagando la componente energia per tre ore al giorno (tra mezzanotte e le tre) e fino a 1.700 kWh all’anno. una Waybox in comodato d’uso gratuit o (inclusiva del servizio di installazione entro 30 mt) per la ricarica dell’auto a casa. E’ possibile programmare la ricarica, per sfruttare le 3 ore gratis al meglio e quindi risparmiare

Chi manifesta interesse verso l’offerta entro il 27 gennaio 2025 fruirà di due canoni di noleggio dell’auto gratuiti.

Qui tutti i dettagli dell’offerta (anche per sapere come sono stati calcolati i Km inclusi):

I modelli disponibili sul sito per una simulazione della rata sono Tesla Model Y, Volvo EX30, BMW i X1 e iX2, Alfa Romeo Junior, Volkswagen ID.4, Fiat 500e, Renault 5, Smart #1 e #3, Dacia Spring, ma l’offerta è personalizzabile anche con altri modelli e configurazioni, salvo disponibilità.

Ecco a che cosa si ha diritto (anche se non si può ricaricare a casa)

Anche la durata del contratto di noleggio (con Arval) è personalizzabile, con un minimo di tre anni, con rata e anticipo. Il costo del canone dipende ovviamente dal modello scelto, includendo sempre: 1) 100.000km di percorrenza. 2) Manutenzione ordinaria e straordinaria. 3) Copertura assicurativa RCA, incendio, furto e danni ulteriori con penalità. 4) Assistenza H24 e soccorso stradale.

Si aderisce presso i normali canali Enel (Web, Negozi Enel e numero verde).

L’offerta luce dedicata ai clienti residenziali, di cui si è parlato sopra, è la Enel Drive Fix Luce di Enel Energia. Tale offerta è dedicata ai clienti con contatore 2G teleletto in grado di rilevare dati di misura. Nel caso il cliente non avesse a disposizione un contatore di ultima generazione, può aderire alla Enel Drive sottoscrivendo l’offerta luce indicizzata Enel Drive Flex Luce. Chi invece non ha la possibilità di installare una Waybox in casa può aderire all’offerta Enel Drive Public Luce che prevede uno sconto per la ricarica presso le stazioni pubbliche, accessibili tramite l’app Enel X Way.

L’offerta consente di accedere al “Piano Tariffario Enel City Drive” ad un prezzo fisso scontato di 42 euro, al posto di 49 euro al mese (IVA inclusa), che include 80kWh al mese.

Con l’offerta Enel Drive, Enel facilita il passaggio alla mobilità elettrica necessario per favorire la transizione energetica pulita e per accelerare la decarbonizzazione, riducendo le emissioni di Co2 e promuovendo un uso dell’energia responsabile nei confronti delle generazioni future e del pianeta.

¹ prezzi CCV 32€/POD/mese, 0,151€/kWh nelle altre ore (comprensiva delle perdite di rete), in caso di superamento della soglia di 1.700 kWh annui il prezzo della componente energia è 0,151€/kWh. Questi prezzi sono bloccati per 12 mesi. Altre componenti di spesa sono definite dalle CTE. Prezzi IVA e imposte escluse. Condizioni valide fino al 27/01/2025, salvo proroghe).

