Enduro Audi sviluppata con l’italiana Fantic

Enduro Audi: la Casa di Ingolstadt presenta la prima e-bike della sua storia. Sviluppata in partnership con l’italiana Fantic, di Santa Maria di Sala (Venezia).

Enduro Audi con motore da 250W e batteria da 720 Wh

L’Audi assicura che l’e-bike in arrivo “può contare su di una dotazione tecnica di riferimento. Al telaio in alluminio e carbonio si accompagnano il motore Brose da 250 Watt e 90 Nm di coppia con 4 livelli di assistenza, alimentato da una batteria al litio da 720 Wh. E le raffinate sospensioni Öhlins che permettono di spaziare dall’utilizzo all-mountain alle discese più estreme“. La Casa tedesca sottolinea poi che questa e-mtb da enduro è adatta sia alle escursioni tecniche sia alle discese stile downhill. La livrea è ispirata alla Audi RS Q e-tron, ovvero il prototipo dakariano “con la capacità di affrontare qualsiasi terreno. E di garantire elevate prestazioni in passaggi tanto di stampo trialistico quanto ad alta velocità“. Con una dotazione che include telaio in alluminio e carbonio.

Per la Fantic ennesimo fiore all’occhiello

Altre caratteristiche della nuova e-mtb Enduro Audi sono le sospensioni Öhlins, con “precisione e rigidità di riferimento per la forcella pluriregolabile con steli da 38 mm. Escursione sino a 180 mm e molla pneumatica a tre camere“. Oltre al cambio elettronico Sram a 12 rapporti e impianto frenante Braking d’ispirazione motociclistica. L’accordo con l’Audi rappresenta l’ennesimo fiore all’occhiello per la Fantic: l’azienda veneta è ernormemente cresciuta negli ultimi anni. Con affermazioni sua sul piano sportivo sia sul piano commerciale. Nel 2020 ha acquistato il 100% delle azioni della Motori Minarelli dalla Yamaha. Nel 2022 ha debuttato alla Dakar con una XEF 450 Rally, derivata dall’enduro XEF 450, pilotata da Franco Picco. E nello stesso anno ha rilevato anche la Bottecchia Cicli.

