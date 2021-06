Un festival dell’e-mtb col mondiale Uci nel bolognese

Il Mondiale e-mtb organizzato da Uci fa tappa in Italia. Il 5 e 6 giugno i campioni di mountain bike si sfidano sull’Appennino bolognese

La Coppa del Mondo dell’Unione ciclistica internazinale (UCI) dedicata alle mountain bike a pedalata assistita fa tappa in Italia. Sabato 5 e domenica 6 giugno andrà in scena WES Bologna Appennino, gare di cross country nel comune bolognese di Castiglione dei Pepoli. Saranno presenti oltre 30 team internazionali, tra squadre ufficiali e formazioni private, supportati dai migliori produttori di e-bike.

Si tratta della seconda tappa del mondiale e-mtb, dopo l’avvio di stagione nel Principato di Monaco a fine aprile. La Coppa del Mondo UCI di E-Mountain Bike XC (Presented by Suzuki Hybrid) si svolgerà tra i comuni di Castiglione dei Pepoli e Camugnano e ospiterà due gare di EXC su un anello che si annuncia molto tecnico. Race 1 il sabato e Race 2 la domenica. Questo è infatti il format deciso per le gare di questa stagione, la terza dopo il via nel 2019.

E-mtb, mondiale Uci alla terza edizione

«WES ha creduto nelle E-Bike sin dal suo inizio – ha dichiarato Marco Aurelio Fontana medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 – e ogni anno diventa sempre più avvincente, offrendo un grande spettacolo e una concorrenza superba. Dopo le due edizioni del 2019 e del 2020, sono certo che vedremo un livello ancora più elevato, sia sotto il profilo agonistico che organizzativo».

Il biker italiano, con oltre dieci podi tra eventi mondiali ed europei e il titolo WES E-XC 2019, al via di WES Bologna Appennino se la vedrà con lo specialista francese E-XC Jérôme Gilloux (E-Team Moustache), medaglia d’argento ai Campionati del mondo E-MTB UCI 2020 e attuale leader della classifica maschile. Sul fronte italiano, occhi puntati oltre che su Fontana anche su Andrea Garibbo (Haibike) che entrerà in scena nel round casalingo di WES.

Tra le donne si schiererà al via anche Nathalie Schneitter (Trek), campionessa del mondo UCI E-MTB 2019 e vincitrice della gara di WES Monaco 2020, che dovrà affrontare la tedesca leader della attuale classifica WES Sofia Wiedenroth (Specialized), la campionessa del mondo in carica, la transalpina Mélanie Pugin (BH E-Racing Team) e la svizzera Kathrin Stirnemann (Thömus RN Swiss Bike Team).

E-mtb, anche Ducati nel mondiale Uci

All’appuntamento nel cuore dell’Appennino bolognese non poteva mancare Ducati. L’azienda di Borgo Panigale attraverso la collaborazione con Thok ha presentato una gamma di e-bike premium, riscuotendo da subito un gran successo.

«Non potevamo mancare a una manifestazione sportiva perfetta per rilanciare e promuovere il turismo nel territorio di Bologna e dell’Appennino, la nostra casa – commenta Giorgio Favaretto, responsabile del progetto e-Bicycle di Ducati – perché l’azienda crede molto nelle potenzialità delle e-mtb in quanto rappresentano la nuova frontiera per godersi il fuoristrada in modo eco-compatibile e divertente».

E-mtb, mondiale Uci: le italiane

Quindi all’interno dell’area expo di WES Bologna Appennino, Ducati metterà in mostra al pubblico due modelli di e-MTB: la MIG-S e la TK-01 RR. La nuova TK-01 RR è una e-enduro equipaggiata con il nuovo motore Shimano EP8 da 85Nm. Vedremo delle Ducati anche in gara. Sono quelle del Team Lux Racing che schiera i bolognesi Nadir Venturi, Luigi Bianchi e Massimiliano Mainardi in sella alle Ducati TK-01 RR.

Ma ci sarà anche Fantic Motor. Azienda italiana che da oltre cinquanta anni costruisce e-bikes e moto dedicate all’off-road con successi nel settore delle competizioni fuoristrada. Si va dall’enduro al trial, in quest’ultima disciplina è riuscita a vincere ben tre titoli mondiali. La divisione Fantic Bikes progetta e-bike ed e-mountain bike per ogni tipo di disciplina, tutto rigorosamente made in Italy. Fantic sarà presente con il proprio team Fantic Bikes e il rider Roberto Fabbri in sella alla XTF 1.5 Carbon Factory, modello top di gamma del segmento ‘trail’.