EMP Izera: il debutto dell’elettrica polacca è un mezzo flop

EMP Izera : svelata la prima auto elettrica polacca, finanziata dalle più importanti aziende statali dell’energia. Ma i media locali parlano di un mezzo flop.

C’era molta attesa per la presentazione della EMP Izera, programmata a Sokołów, vicino a Varsavia. EMPè una sigla che sta per. E in un Paese in cui il nazionalismo è un sentimento molto forte, la nascita di un marchio automobilistico locale, per di più elettrico, sta suscitando molto interesse. La EMP Izera, stilisticamente è piacevole. Le linee sono state affidate a un noto designer polacco,affiancato da un affermato studio italiano come