Emoving Days: il fine settimana dedicato alla mobilità elettrica a Milano. Appuntamento il 4 e 5 settembre nel quartiere CityLife per l’iniziativa organizzata da Sport Press Srl SB e Green Media Lab Srl SB.

A tavola un ricco menù di dibattiti e presentazioni a emissioni zero. In tutti i sensi visto che tutte le emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione saranno calcolate dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università di Milano e compensate successivamente con l’acquisto di crediti di carbonio certificati, generati da progetti ad impatto positivo ambientale e sociale.

Sabato l’intervento del sindaco Sala

Sul palco del villaggio espositivo si alterneranno ricercatori, atleti, esponenti di associazioni, aziende, startup ed enti turistici. E’ prevista, nella mattina di sabato (4 settembre) alle 11 l’intervento del sindaco di Milano Giuseppe Sala, grande appassionato delle due ruote a pedali. La cerimonia di apertura è fissata per venerdì 3 settembre alle 18:30 presso l’Emoving Arena, in Piazza Tre Torri a CityLife.

Voce agli sponsor

Tra gli sponsor della manifestazione Telespass, il main partner, che ha sottolineato con Davide Cervellin, chief insurance & data office, “Crediamo che ognuno di noi possa fare la sua parte per ridurre l’inquinamento e rendere le città più efficienti e vivibili“. Alessandro Armillotta, Ceo di AWorld: “Durante Emoving Days, chiederemo al pubblico e ai partecipanti di scaricare l’App e di registrare le proprie azioni, in modo da poter raccogliere i dati di impatto che derivano dai comportamenti individuali. Il progetto è parte della campagna ufficiale oneMIllion promossa da AWorld e dalle Nazioni Unite“.

Federica Cudini, Marketing Manager Bosch eBike Systems Italia: “Gli ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale dell’utilizzo dei mezzi elettrici ed alternativi, che stanno plasmando in maniera significativa la mobilità nelle nostre città, e non solo“. Fabio Bocchiola, Ad di Repower Italia: “I cargobike, così come le altre soluzioni di mobilità elettrica pensate da Repower, interpretano la nuova mobilità urbana: leggera, sostenibile, attenta al design e a un nuovo modo di vivere i nostri spazi”.

Esplosione eBike: raddoppio vendite

I dati presentati nella conferenza stampa mostrano come le bici tradizionali mantengano il proprio appeal negli interessi dei consumatori, mentre è esploso il settore delle eBike, che segna quasi un raddoppio delle vendite negli ultimi tre anni per il mercato italiano. Le vendite di bici muscolari nel nostro Paese sono passate da 1.518.000 nel 2019 a 1.730.000 nel 2020 (+14%), mentre quelle per i modelli a pedalata assistita hanno osservato una variazione del +44% passando da 195.000 a 280.000. Un incremento che nel 2020 ha osservato un boom senza precedenti con una variazione positiva rispetto al 2019 anche a livello europeo del +11% e del +34% solo per i modelli elettrici.

Segway-Ninebot sarà tra i main partner ufficiali degli Emoving Days dove il marchio presenterà e offrirà la possibilità di testare la nuova gamma di monopattini F, rappresentata dai modelli F25E, F30E, F40E.

