Il quartiere CityLife ospiterà la terza edizione degli Emoving Days. Tre giorni, dal 24 al 26 marzo, per scoprire tutte le novità elettriche pensate per la mobilità urbana. Monopattini, eBike, cargo bike, motocicli, scooter e microcar saranno in mostra e soprattutto in prova nella splendida cornice del più green dei quartieri di Milano.

Emoving Days si propone prima di tutto come un momento di incontro tra aziende, operatori, appassionati e semplici curiosi. Da lì nasce l’idea di portare nel cuore della città un evento che permette di scoprire nuovi modi di spostarsi proprio in città.

Exopo e soprattutto test

Saranno presenti una quarantina di espositori di cui oltre la metà avrà veicoli disponibili per i test ride. Sarà possibile muoversi in autonomia o scegliere uno dei tre percorsi disegnati da Komoot appositamente per gli Emoving Days 2023: Urban Citylife di 3,54 km, un giro per le vie intorno a CityLife, con passaggio vicino alla Fiera di Milano e al Vigorelli, il velodromo meneghino teatro di epiche sfide; Around the City di 8,73 km, un tour nel cuore di Milano che sfiora alcuni dei luoghi simbolo del capoluogo lombardo come il Parco Sempione, l’Arco della Pace e il Castello Sforzesco; Mtb Monte Stella Hills di 9,90 km, un percorso nella Milano ovest con passaggio di Casa Milan, Parco del Portello e arrivo sul monte Stella, uno fra i luoghi più frequentati dagli sportivi meneghini.

Emoving Business Day

La principale novità dell’edizione 2023 è un evento all’interno dell’evento, l’Emoving Business Day (EMBD). Una giornata dedicata agli operatori del settore bike ed eMobility. Aziende, negozi, agenti, media e giornalisti potranno assistere e partecipare alle conferenze che si svolgeranno all’interno del cinema Anteo di CityLife.

Si inizia alle 11.00 con la presentazione dei dati di vendita 2022 del mercato bici a cura di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

Alle 14.00 si discuterà di urbanistica e mobilità dolce con Marina Trentin (project manager Ambiente Italia), Piero Nigrelli (direttore settore ciclo di Ancma) Luca Studer (professore PoliMi) e Mattia Bonanome (ceo Remoove).

Alle 15.15 un’analisi su come si evolverà il negozio del futuro tra rischi e opportunità. Sul palco si alterneranno Davide Cavalieri (ceo di Cavalieri Retail), Andrea Liberini (titolare E-bike Store di Brescia), Massimo Chen, (owner di Milano Elettrica) e Michele Mosconi (titolare E-Cycles Milano e Castiglione della Pescaia.

Alle 16.30 un workshop sull’importanza di comunicare meglio per posizionarsi correttamente in un settore ancora nuovo come quello della mobilità elettrica. Interverranno Luca Talotta (influencer e content creator), Marco Marlia (ceo di MotorK), Paolo Picco (head of digital Green Media Lab) e Massimo Degli Espostichiamato a raccontare quale ruolo abbiamo i giornalisti nel cercare di fare chiarezza in un settore particolarmente preda delle fake-news.

L’ultimo appuntamento inizia alle 18 e sarà uno spazio di confronto tre aziende che porteranno le proprie visioni ed esperienze.

Info: quando e come

Gli Emoving Days sono un appuntamento aperto a tutti e completamente gratuito. Lo spazio espositivo aprirà venerdì 24 marzo dalle 15.00 e chiuderà alle 17 di domenica. Chi volesse partecipare alle conferenze o provare i mezzi in test può iscriversi sul sito ufficiale dell’evento. Il programma di tutte le attività è disponibile qui.

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –