Emissioni zero dal 2030? Londra fa marcia indietro

Emissioni zero dal 2030? Il governo britannico fa marcia indietro, sull’onda della crisi economica generata dai dazi imposti dal presidente americano Trump.

Il governo britannico ha presentato un piano di deroghe sull’elettrificazione per le aziende dell’automotive, colpito dalle tariffe al 25% di Donald Trump. I dazi “sono una cattiva notizia per l’economia globale ed è per questo che oggi stiamo mettendo in atto un pacchetto di misure a sostegno dell’industria automobilistica‘. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Heidi Alexander, a Sky News. Nel dettaglio, l’esecutivo ha annunciato una maggiore flessibilità in merito al divieto di vendita di auto a benzina e diesel nel Paese dal 2030. Autorizzando i produttori a commercializzare auto ibride oltre tale data ed esentando i marchi di nicchia come McLaren e Aston Martin dagli obiettivi fissati. La decisione sembra in linea con quanto sta invocando da giorni la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chiedendo a Bruxelles di “sospendere le norme del Green Deal relative al settore dell’auto”.

Greenpeace protesta, ma le aziende del settore: “Non basta, servono altre misure”

La decisione del governo inglese è stata subito accompagnata da forti polemiche. Per Greenpeace “questo pacchetto di misure indebolisce gli incentivi per la transizione” verso l’energia pulita. Invece per le case automobilistiche, “il governo ha ascoltato l’industria e ha giustamente riconosciuto la forte pressione a cui sono sottoposti gli operatori del settore“. È quanto ha dichiarato in un comunicato stampa Mike Hawes, direttore generale dell’associazione industriale Smmt. Tuttavia, di fronte alle “difficoltà potenzialmente gravi a seguito dell’introduzione dei dazi statunitensi, saranno certamente necessarie misure più significative. Per preservare la competitività della nostra industria“, ha aggiunto Hawes. Colpisce il fatto che a fissare l’obbiettivo del 2030 era stato il governo conservatore di Boris Johnson. E che ora a smontare tutto sia un esecutivo laburista come quello guidato da Kier Starmer.