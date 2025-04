Emissioni: l’usura delle gomme non basta a bocciare le BEV

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Uno studio pubblicato in marzo dalla piattaforma ScienceDirect (qui il riferimento) scioglie ogni equivoco sulle emissioni di sostanze dannose (polveri sottili, PM 2,5 e PM 10, e ossidi di azoto, NOX) delle auto elettriche BEV a confronto con quelle termiche ICE. E conclude che, nonostante il maggior peso (e anche al netto delle emissioni allo scarico pari a zero per le elettriche), le prime inquinano molto meno nella maggior parte delle condizioni di marcia.

Le emissioni non di scarico aumentano con il peso; ma questo è vero solo in teoria

Lo studio pubblicato da ScienceDirect è una secca smentita di quanto spesso sostengono i detrattori delle auto elettriche riferendosi a interpretazioni faziose di studi precedenti. Per per esempio di questo dell’Università di Southampton, o di questo di Emission Analitics. Entrambi puntano il dito sulle polveri sottili prodotte dall’usura degli pneumatici e dei freni.

Lo studio non si limita infatti a valutazioni teoriche, ma quantifica le emissioni di PM da pneumatici e freni incorporandoli dei due tipi di motorizzazione in un ambiente di simulazione del traffico microscopico reale.

Impresa molto complessa, spiegano i ricercatori, perchè la produzione di particelle di usura degli pneumatici (TWP) e quella relativa all’usura dei freni (BWP) variano in misura non lineare rispetto alla massa del veicolo e sono sensibili in modo diverso alle condizioni ambientali e di guida, in autostrada, in città o nelle aree rurali. Nonchè dei livelli di accelerazione/decelerazione e delle condizioni del traffico.

Nei BEV, ad esempio, è possibile una riduzione fino al 24% delle emissioni complessive di PM se viene utilizzata una corretta frenata rigenerativa.

Lo studio pubblicato da ScienceDirect dimostra così che:

1) I BEV (più pesanti degli ICE) producono più emissioni di PM da pneumatici ma meno emissioni di PM dai freni grazie alla frenata rigenerativa. Tecnologia che può ridurre fino al 24% le emissioni complessive di PM se viene utilizzata correttamente. E’ perciò necessaria un’analisi completa per evitare conclusioni errate.

2) Se almeno il 15% del viaggio è in città, i BEV producono meno emissioni di PM non di scarico. La bassa velocità media, infatti, riduce per entrambe le motorizzazioni l’usura degli pneumatici, ma premia la minor usura dei freni dei BEV grazie alla frenata rigenerativa.

Emissioni: anche in autostrada vincono le BEV se…

3) In autostrada i BEV producono meno emissioni di PM non di scarico se il rapporto volume di traffico/capacità (VCR) è uguale o superiore a 0,25. L’indicatore VCR cresce in funzione della congestione del traffico, partendo da zero se la strada è completamente libera e un veicolo può viaggiare a velocità costante. In queste condizioni si verifica surriscaldamento che usura maggiormente gli pneumatici nelle auto elettriche. Ma queste non traggono alcun vantaggio sul lato freni, che non vengono mai utilizzati.

Come detto, le emissioni di PM allo scarico di ICEV e BEV non sono state considerata. Tuttavia per le BEV sono realmente zero. Mentre la letteratura scientifica ci dice che le auto a combustione emettono mediamente PM per 0,032 gr/km e ossidi di azoto tossici (NOX) per 0,12 gr/km se a benzina e 0,30 g/km se diesel. Ma dopo l’introduzione del filtri anti particolato le emissioni allo scarico costituiscono meno del 10% delle emissioni tossiche totali.

Da sottolineare inoltre che circa il 60% del particolato prodotto dalla circolazione automobilistica deriva dal sollevamento della polvere dal suolo. Il 30-35% viene invece dall’usura di freni, gomme e asfalto.

