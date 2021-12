Emissioni di gas serra: l’Italia fa progressi (-4,2% sul 2019)

L’Italia prosegue nella sua traiettoria di riduzione delle emissioni. Lo certifica un comunicato dell’Ispra. Sulla base dei dati disponibili per il 2021, come conseguenza della ripresa delle attività economiche, le emissioni di gas serra in Italia sono aumentate del 4,8% rispetto al 2020. Un dato, tuttavia, ampiamente inferiore all’incremento del PIL, che dovrebbe chiudere l’anno in corso con un +6,3%, secondo le ultime stime Istat. E rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia, le emissioni di gas serra sono diminuite del 4,2%.

La stima tendenziale delle emissioni in atmosfera di gas serra, scrive Ispra (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) in un comunicato, si propone di verificare la dissociazione tra attività economica e pressione sull’ambiente naturale. Il disaccoppiamento si verifica quando il tasso di crescita delle emissioni è inferiore a quello dell’attività economica. Ad esempio del PIL, che ne è all’origine.

Nel complesso si può notare quindi che il nostro Paese è riuscito anche l’anno scorso ad efficientare i propri impieghi energetici. L’industria, per esempio, ha emesso l’8,4% di gas serra più dell’anno precedente, ma a fronte di un aumento ben maggiore della produzione industriale (+14,6). Grazie al minor impiego del carbone (-35%) il settore della produzione di energia ha ridotto le sue emissioni dell’1,5%.

Ma i trasporti corrono veloci

I trasporti le hanno incrementate dell’11,1%, come risultato di un aumento del consumo di benzina (+14%), di gasolio (+12%), di GPL (+5%).

I consumi di gas per il riscaldamento domestico e commerciale sono aumentati del

6.5% nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Non sono previsti infine scostamenti rilevanti per le emissioni dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti.

Emissioni in Italia, il bilancio di 30 anni

Allargando lo sguardo all’ultimo trentennio, nel 2019 le emissioni totali di gas serra, espresse in CO 2 equivalente, erano già diminuite del 19% rispetto all’anno base (1990). In cirfre assolute sono passate da 519 a 418 milioni di tonnellate.

I settori della produzione di energia e dei trasporti sono quelli più impattanti. Il trasporto su strada è la fonte più rilevante nel settore dei trasporti, rappresentando nel 2019 il 23% delle emissioni nazionali totali di CO 2 equivalente. Dal 1990 al 2019, le emissioni di gas serra del settore sono aumentate del 4%.

Importante invece la diminuzione delle emissioni provenienti dal settore delle industrie energetiche che, sempre rispetto al 1990, scendono del 33% nel 2019, a fronte di un aumento della produzione di energia termoelettrica da 179 Terawattora (TWh) a 196 TWh, e dei consumi di energia elettrica da 219 TWh a 302 TWh.

