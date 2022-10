Energy&Strategy: “Fuori target le emissioni di CO2”

Le rinnovabili avanzano a singhiozzo, fra continui stop and go, e di questo passo l’Italia mancherà gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 fissati per il 2030. Lo dice il report “Zero Carbon Policy Agenda”, realizzato dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Lo studio stima che ci verranno a mancare “tagli” di emissioni per circa 110 milioni di tonnellate di CO 2 .

Se ad inizio ottobre è arrivato il via libera a un blocco di 8 progetti di parchi eolici, agrivoltaici e geotermici in Puglia, Basilicata e Toscana per una potenza complessiva di 314 MW, un altro pacchetto di impianti fotovoltaici nelle Marche, per un totale di 28,38 MW, è stato stoppato da Regione e Comuni interessati.

Mancano tagli per 110 milioni di tonnellate

E’ l’ennesima dimostrazione di ciò che denuncia il report di Energy&Strategy. Sono sei le aree che permettono di ridurre le emissioni (produzione di energia rinnovabile, adeguamento delle infrastrutture di rete, efficientamento energetico, mobilità sostenibile, sviluppo di configurazioni efficienti e adozione del paradigma di economia circolare). Ma, scrive il think tank milanese, l’Italia si è mossa «senza una visione sinergica e una sufficiente rapidità». E tutto questo «nonostante 17 miliardi di investimenti solo nell’ultimo anno e interventi normativi che però non identificano target chiari».

Perciò verranno a mancare 110 milioni di tonnellate all’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO 2 che ci siamo dati al 2030. Se non mutano drasticamente le condizioni, dice il report, a fine decennio il contributo alla decarbonizzazione che ragionevolmente l’Italia potrà mettere in campo sarà di sole 44 milioni di tonnellate di CO 2. E’ circa un quarto del dovuto. A quel punto sarà impossibile anche raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Non solo per l’Italia, ma per l’intera Europa.

Ma “Zero Carbon Policy Agenda” offre anche ai policy maker una possibile agenda di interventi a lungo termine, in un’ inedita prospettiva trasversale.

Quei 17 miliardi spesi male nel 2022

«Se siamo così lontani dai target – commenta Davide Chiaroni, vicedirettore dell’Energy & Strategy – è anche perché non siamo stato in grado di affrontare il tema con sufficiente trasversalità. E la crisi ha aumentato la consapevolezza dell’urgenza, ma ponendo l’attenzione sul breve termine a discapito dei temi chiave e di più ampio respiro».

Gli investimenti nell’ultimo anno in Italia nei 6 pilastri fondamentali per la decarbonizzazione

In Europa, dal 1990 a oggi le emissioni di CO 2 sono diminuite del 26%. E negli ultimi anni la curva di riduzione si è fatta più ripida: -21% rispetto ai livelli del 2005. In Italia invece il 2005 è stato l’anno con le maggiori emissioni dal 1990 (ben 591 MtCO 2 eq emesse in atmosfera). Da allora il calo complessivo si è fermato al 20%, 6 punti percentuali in meno. Un dato che solleva qualche preoccupazione, soprattutto se si guarda, come riportato nel grafico seguente, la distribuzione delle emissioni nel nostro Paese.

Trasporti e generazione di energia, le pecore nere

I trasporti su strada, soprattutto le auto, e la produzione di energia e calore contribuiscono al 47% delle emissioni di CO 2 . Quindi è oggettivamente enorme lo sforzo da fare per arrivare a ridurre del 55% le emissioni al 2030. Bisognerebbe infatti eliminare ben 184 MtCO 2 eq in questi settori in 8 anni. Ma finora in più del doppio del tempo ne abbiamo eliminate solo 172 MtCO 2 eq.

Ed è solo la prima parte del tragitto, propedeutica al raggiungimento degli obiettivi di Net Zero Emissions definiti dalla Long Term Strategy al 2050.

Si è calcolato pilastro per pilastro il gap tra il target fissato e l’obiettivo ragionevolmente raggiungibile. Lo scenario di riferimento è stato denominato BAU (business as usual) che tiene conto di un’azione in continuità con quanto fatto finora.

Rinnovabili: solo un terzo di ciò che servirebbe

Ci si attende da qui al 2030 un miglioramento delle prestazioni in ciascun settore, a partire da quello della produzione di energia e calore. Il settore vedrà una riduzione delle emissioni grazie all’incremento della potenza installata da fonti rinnovabili, ma restando a 23 MtCO 2 di distanza dall’obiettivo. Fotovoltaico ed eolico, infatti, per essere in linea con gli obiettivi definiti dal pacchetto Fit-for-55, dovrebbero raggiungere rispettivamente una potenza installata di oltre 68 e 23 GW. Nello scenario BAU, invece, si fermano a oltre 28 e 15 GW.

La mobilità sostenibile a passo di lumaca

Anche sul fronte della mobilità sostenibile la situazione è purtroppo analoga. Le emissioni del trasporto su strada, nello scenario BAU, si riducono grazie al progressivo passaggio verso le autovetture ad alimentazione elettrica. Ma la differenza con il target resta di circa 38 MtCO 2 . Se mettiamo insieme tutte le azioni previste nello scenario BAU si arriva a un risparmio di 44,3 MtCO 2 , decisamente non sufficiente. Le emissioni complessive, considerando i pilastri della decarbonizzazione di cui il Report si occupa, passerebbero nel 2030 dalle circa 353 MtCO 2 attuali a 309 MtCO 2 mentre per raggiungere i target normativi dovrebbero ammontare a circa 199 MtCO 2 cioè circa 110 MtCO 2 in meno.

Le proposte per mettere il turbo all’Italia

Per colmare le distanze e avvicinarsi agli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 viene proposta al legislatore una policy agenda che identifica aree di intervento secondo tre macro-aree in ordine di rilevanza: proposte “trasversali”, che considerano la tematica della decarbonizzazione in modo olistico e rappresentano il presupposto indispensabile per la transizione; proposte “pillar-specific”, rilevanti per completare la normativa esistente sui singoli pillar; proposte “ancillari”, che possono agire da ulteriore acceleratore del processo.

Ecco in sintesi i principali

-Una vera e propria roadmap per la decarbonizzazione con orizzonte temporale di lungo periodo (che però definisca con chiarezza anche gli obiettivi intermedi e il percorso per raggiungerli, identificando tutti gli strumenti a supporto, le leve tecnologiche disponibili e i necessari sistemi di incentivazione e finanziamento).

-Realizzazione di un’etichetta emissiva che integri quella energetica con un riferimento all’impronta carbonica dei prodotti e degli edifici, spostando così il focus dai consumi di energia alle emissioni

-La semplificazione dell’iter di autorizzazione e installazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

-L’introduzione di meccanismi di incentivazione per l’idrogeno e i biocombustibili, nonché per lo sviluppo della rete di trasmissione e distribuzione che dovrà supportare il trend di elettrificazione.

-A livello di efficienza energetica si dovranno fissare obiettivi di riduzione delle emissioni e dei consumi di energia primaria, facilitare l’accesso agli incentivi legandoli a risultati misurabili, limitare le emissioni massime per i nuovi edifici e introdurre normative chiare per tutte le tecnologie

-Riguardo alla mobilità sostenibile, si dovranno fissare obiettivi e incentivi anche per la decarbonizzazione del trasposto merci e “off-road”.

-Si dovranno promuovere le comunità energetiche e le filiere circolari, a partire da quelle a maggiore potenziale, garantendo la libera circolazione delle risorse tra chi appartiene alla stessa filiera e superando le attuali barriere legare alla definizione di “waste” e “end of waste”.

Una road map consegnata al nuovo Governo

«Queste proposte, meglio dettagliate nel Report, contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo solo se applicate in modo sinergico e non, come è stato spesso fatto finora, considerando le diverse azioni in maniera mutuamente esclusiva – conclude Davide Chiaroni -. Il nostro auspicio è che possano essere uno spunto di riflessione innovativo per il policy maker rispetto alle politiche già in atto e che permettano di compiere quell’auspicato cambio di passo che ricondurrebbe il nostro Paese sulla corretta via della decarbonizzazione, insieme all’attivo coinvolgimento di tutta la società, dai cittadini alle aziende».

Un caso virtuoso: gli 8 impianti verdi autorizzati

Tornando all’unico intervento “virtuoso” da ascrivere al bilancio emissivo per il 2022, ecco nel dettaglio gli impianti da fonte rinnovabile attivati dalla Presidenza del Consiglio il 5 ottobre scorso.

Si tratta di tre progetti da realizzare in Puglia, tre in Basilicata e due in Toscana. Un impianto eolico nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso per 72,8 MW; un impianto eolico nei comuni di San Paolo di Civitate e Poggio Imperiale (31,35 MW); un impianto eolico “Serra Palino” nei comuni di Sant’Agata di Puglia e Candela (48 MW); un impianto eolico “Venusia” nei comuni di Venosa e Maschito (36 MW); un impianto agri-ovi-fotovoltaico “Copertino” nei comuni di Copertino e Galatina (60 MW); un permesso di ricerca finalizzato all’impianto pilota geotermico “Cortolla”, nel comune di Montecatini Val di Cecina (5 MWe); la proroga del termine di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione dell’impianto eolico nei comuni di Muro Lucano, Bella e Balvano (55,8 MW); un impianto pilota geotermico “Castelnuovo”, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (MWe).

