Emissioni di CO2: e se mezza Europa viaggiasse in EV?

Le automobili private rappresentano il 72% delle emissioni di CO2 del settore trasporti. Ciononostante molti si chiedono quanto possa influire la loro elettrificazione sulla riduzione delle emissioni clima alteranti. E tanti ritengono ininfluente il loro contributo alla soluzione della crisi climatica. Ma è davvero così?

Uswitch ha fatto i conti, quasi per gioco

Ha provato a rispondere Uswitch.com in uno studio appena pubblicato. Uswitch.com è un servizio di confronto dei prezzi con sede nel Regno Unito e un sito Web di fondato nel 2000 che consente ai consumatori di confrontare i prezzi per una vasta gamma di servizi di energia, finanza personale, assicurazioni e comunicazioni.

Utilizzando i dati di previsione sull’ aumento delle vendite di veicoli elettrici nel prossimo decennio ha stimato quante emissioni di CO2 verranno evitate sostituendo veicoli a carburante fossile nello stesso lasso di tempo. La quantità stimata di carbonio risparmiato è stata quindi utilizzata per calcolare in che modo l’assorbimento di veicoli elettrici in tutta Europa potrebbe prevenire altri fattori che influiscono sul clima, come l’ innalzamento del livello del mare e l’innalzamento delle temperature.

Senza pretendere che i risultati siano oro colato vediamo comunque l’eisto di questo esercizio matematico. I dati completi si possono scaricare qui. E a questo indirizzo v https://www.uswitch.com/ electric-car/ev- Charging/ sono disponibili alcune guida elementari all’uso dell’auto elettrica.

Sarebbe come piantare 1 miliardo di alberi

Anno Numero previsto di veicoli elettrici in Europa Taglio previsto per l’innalzamento del livello del mare (mm) Taglio previsto in aumento delle temperature (ºC) Carbonio totale previsto risparmiato (KG) 2020 3,159,807 0.030 0.000006 3,981,578,746 2021 4,291,854 0.036 0.000007 4,835,763,056 2022 6,364,416 0.052 0.000010 6,995,837,602 2023 9,377,494 0.078 0.000016 10,424,757,327 2024 13,331,088 0.112 0.000023 15,085,476,644 2025 18,225,198 0.156 0.000031 20,940,949,969 2026 24,059,824 0.208 0.000042 27,954,131,715 2027 30,834,966 0.268 0.000054 36,084,545,480 2028 38,550,624 0.337 0.000068 45,301,088,075 2029 47,206,798 0.413 0.000083 55,564,083,652 2030 56,803,488 0.497 0.000100 66,836,485,395 TOTALE 252,205,557 2.187 0.000441 294,004,697,667

Tra il 2020 e il 2030, si prevede che la diffusione sia dei veicoli a batteria (BEV) sia dei veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) in tutta Europa aumenterà di uno sbalorditivo 1.697%. Ciò significa che entro 10 anni si prevede che oltre 294 miliardi di chilogrammi di CO2 verranno risparmiati. Per mettere in prospettiva questi dati Uswitch ha calcolato quanti alberi dovrebbero essere piantati per compensare queste emissioni. Ebbene: la quantità di carbonio risparmiata dal passaggio dell’Europa ai veicoli elettrici equivale a piantare oltre 1 miliardo (1.225.019.574) di alberi. Piantare questi alberi occuperebbe 30.625 km2 di foresta , un’area che è dell’1,1% più grande dell’intero Belgio e del 47,38 % più grande del Galles.

Livello del mare e temperatura: sembra poco ma…

Evitando che questa mole di carbonio si disperda in atmosfera si prevede che nel corso del decennio l’innalzamento del livello del mare si riduca di 2,19 mm in totale . Attualmente il tasso medio di innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacci è di 3,6 mm all’anno.

Si prevede inoltre che la quantità di carbonio risparmiata ridurrà l’aumento delle temperature medie del pianeta di 0,00041 gradi centigradi nel periodo. L’obiettivo è arginare l’aumento delle temperature globali rispetto all’era pre industriale a 1,5 gradi a fine secolo. Oggi siamo di poco sopra a un grado. Ma senza riduzione delle emissioni di CO2 si arriverebbe nel 2100 a 3-4 gradi di surriscaldamento. Un livello che pregiudicherebbe, a giudizio dell’Onu, la vivibilità per l’uomo di larga parte della Terra.

