Emissioni, perché Stellantis, Toyota e Ford si alleano con Tesla contro la Ue

Un gruppo di case automobilistiche di primissimo piano, tra cui Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru vorrebbero mettere in comune le emissioni di anidride carbonica con Tesla. L’obiettivo è evitare le multe sulle emissioni delle auto diesel e benzina approvate dalla Ue. Lo stesso potrebbe accadere per Volvo, Polestar e Smart: stanno pianificando di mettere in comune le proprie emissioni con Mercedes.

Se non puoi combattere il tuo nemico, puoi sempre stringerci un’alleanza. Si può spiegare anche in questo modo la ragione per cui le case europee si sono messe nelle mani del colosso “elettrico” di Elon Musk. Anche a costo di favorirlo, di fatto finanziandone un ulteriore crescita dove già domina le quote di mercato.

Del resto, c’è ancora poco tempo per rimediare. Il confronto tra la Commissione Europea e le case automobilistiche sulle emissioni di CO₂ sta entrando nella sua fase cruciale. Le prime sanzioni sono previste a partire dal 1° gennaio 2025. Nonostante le pressioni dell’automotive, il nuovo commissario al Clima, Wopke Hoekstra ha confermato le nuove regole.

Bruxelles non arretrerà sull’applicazione delle multe a chi non rispetterà i nuovi limiti. Le immatricolazioni delle case automobilistiche da quest’anno non dovranno superare una media di emissioni di CO2 di 81 g di CO2/km, rispetto ai 95 g fino alla fine del 2024. Un calo del 15%. Ogni grammo in più costerà ai produttori 300 milioni di euro di multa. Secondo i calcoli dell’Associazione dei costruttori europei di automobili, le sanzioni potrebbero arrivare a costare fino a 15 miliardi di euro.

Il che potrebbe diventare un serio problema economico per l’entità elle possibili multe. Come Stellantis, che già quattro anni fa aveva stretto un accordo con Tesla. Da qui la necessità di trovare una strada per evitare le multe.

Le auto full electric di Tesla possono impedire ai marchi tradizionali di subire le multe per le emissioni stabilite dalla Ue

Una delle tattiche è la creazione di un “fondo comune di emissioni” in collaborazione con Tesla, leader nella produzione di veicoli elettrici. Il colosso guidato da Elon Musk non ha emissioni dirette grazie alla sua gamma 100% elettrica. E il meccanismo dei crediti di emissione consente ai costruttori tradizionali di bilanciare le emissioni della loro flotta. Combinandole con quelle a zero emissioni di Tesla. Questa pratica permette di rispettare i limiti normativi Ue evitando le sanzioni più onerose.

Ma questa volta il piano è ancora più ambizioso. Secondo una lettera di intenti inviata alla Commissione, Tesla fungerà da “Pool Manager” per un consorzio che comprenderà Toyota Motor Europe, Ford Werke GmbH, Mazda Motor Europe, Subaru Europe, Stellantis. Altri marchi potranno via via aggiungersi. L’adesione sarà possibile fino al 5 febbraio 2025. Quando l’accordo sarà finalizzato, Tesla gestirà un sistema di gestione centralizzato dalla sua filiale olandese.

Per ora, i marchi tedeschi non partecipano al Consorzio

Ma come funziona? I dati sulle emissioni di ciascun membro del consorzio verranno integrati e analizzati da Tesla per rispondere alle nuove normative europee. La struttura del sistema ricalca di fatto la vendita di crediti di emissione, una pratica che ha già fruttato miliardi di dollari a Tesla negli ultimi anni.

Non sfuggirà la novità dell’iniziativa: al Consorzio partecipano quasi tutti i principali costruttori generalisti, con l’eccezione dei grandi marchi tedeschi. Anche se potrebbero decidere di unirsi in seguito. Al consorzio potrebbero partecipare anche i produttori la cui flotta già oggi rispetta in buona parte i nuovi limiti Ue. Perché l’adesione a un pool garantisce una sicurezza aggiuntiva contro eventuali variazioni dei parametri normativi o contestazioni sul calcolo delle emissioni.

Questo braccio di ferro tra regolatori europei e industria automobilistica sulle emissioni rappresenta un banco di prova per il futuro della mobilità sostenibile nella Ue. La Commissione difende con decisione l’applicazione delle sanzioni come strumento essenziale per ridurre le emissioni del settore. Le case automobilistiche rispondono con alleanze strategiche per limitare i rischi finanziari, guadagnando tempo verso la transizione. Dovendo organizzarsi per rispondere alla domanda crescente di auto a emissioni zero o ibride.

