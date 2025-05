Smentiti i gufi: le emissioni caleranno del 54% nel 2030 (nonostante l’Italia)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Commissione Europea ha pubblicato la valutazione finale dei Piani Nazionali Energia e Clima (PNIEC) degli Stati membri. Se tutti i Paesi rispetteranno i loro impegni, la Ue potrebbe arrivare a una riduzione del 54% delle emissioni al 2030. A a un soffio dall’obiettivo prefissato del 55%. Peccato che l’Italia sia tra i Paesi più in ritardo

A quasi un anno dalla scadenza ufficiale, tre Paesi — Polonia, Estonia e Belgio — non hanno ancora consegnato il loro PNIEC aggiornato. Nonostante ciò, secondo Bruxelles l’Unione potrebbe arrivare a una riduzione delle emissioni del 54% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Molto vicina all’obiettivo ufficiale dell’Unione europea, fissato a meno 55%.

Permangono importanti disparità tra gli Stati, che potrebbero compromettere la coerenza dell’azione climatica europea. Nel deficit di lotta alle emissioni si segnala l’Italia che mostra lacune significative nei trasporti, nell’efficienza energetica del settore residenziale e nella governance della transizione. Nonostante le imprese siano sempre più favorevoli alle politiche Ue.

L’area più critica riguarda il settore dei trasporti: le emissioni di CO2 in Italia sono aumentate del 6,6% tra il 1990 e il 2023

L’Italia viene citata specificamente nella valutazione della Commissione come uno dei Paesi dove la transizione energetica è più a rilento. Le aree più critiche riguardano il settore dei trasporti, dove le emissioni sono aumentate del 6,7% tra il 1990 e il 2023, e il settore civile, dove le riduzioni sono state minime e fortemente legate a fattori contingenti come la crisi del gas e l’aumento delle temperature.

Il nostro Paese mostra inoltre un divario significativo rispetto agli obiettivi dell’Effort Sharing, il regolamento europeo che copre il 60% delle emissioni totali. L’Italia ha fissato un obiettivo di riduzione inferiore del 3,1% rispetto al target UE e risulta ancora distante di 100 Mt di CO2 equivalente dal proprio obiettivo dichiarato.

Rinnovabili in crescita, ma lontane dagli obiettivi

Sebbene il PNIEC italiano preveda un ambizioso aumento della capacità rinnovabile, con +70 GW previsti tra il 2023 e il 2030, il ritmo attuale — +13,2 GW tra il 2023 e il 2024 — evidenzia la necessità di un impegno continuo e sostenuto. Anche a livello UE il quadro è simile: gli Stati membri sono sulla buona strada per raggiungere una quota del 42,5% di rinnovabili, ma resta un divario dell’1,5% rispetto all’obiettivo vincolante.

La Commissione critica infine l’assenza di una lista completa dei sussidi ai combustibili fossili nella maggior parte dei Piani, Italia inclusa. Nonostante un tentativo di catalogazione nel PNIEC, nel nostro Paese si spendono circa 24 miliardi di euro l’anno in sussidi ambientalmente dannosi (SAD), ma nel documento vengono considerati “inefficienti” meno di 2 miliardi. Manca una metodologia chiara per identificarli e un piano per la loro eliminazione, elemento che rischia di compromettere la coerenza delle politiche di decarbonizzazione.

Il commento di Ecco: “Emissioni, Italia in ritardo”

Secondo Francesca Bellisai, analista di ECCO, il think tank italiano per il clima, la valutazione UE dimostra che gli obiettivi possono essere raggiunti, ma solo con un forte impegno politico. “In Italia – osserva – permangono ritardi nei trasporti e nel settore residenziale, e l’assenza di una Legge Clima indebolisce la governance. Serve un’azione più decisa per allineare il PNIEC agli obiettivi europei.”

