Emissioni CO2, in diminuzione solo nella Ue: le regole di Bruxelles funzionano

Le emissioni globali di gas serra hanno toccato un nuovo record nel 2024, raggiungendo 53,2 gigatonnellate di CO₂ equivalente, con un aumento dell’1,3% rispetto al 2023. Tutti i continenti hanno aumentato le loro emissioni inquinanti ad eccezione dell’Europa che la ha diminuite dell’1,8%, ma continuando ancora a crescere economicamente.

L’Unione europea si conferma tra i pochissimi attori a livello globale che riescono a coniugare sviluppo e sostenibilità. La conferma arriva dall’annuale rapporto “GHG Emissions of all World Countries 2025” realizzato dal Joint Research Centre della Commissione europea, fotografa un pianeta che continua a bruciare combustibili fossili a ritmi insostenibili. Ma da cui emerge il ruolo trainante dell’Europa.

Rinviare le regole UE farà vendere 2 milioni di auto in meno

Un risultato che spiega molto bene quanto accaduto finora, ma anche un ammonimento per quanto potrebbe accadere nei prossimi anni. Il fatto che l’Unione europea sia l’unica macrozona in cui le emissioni calano premiano le regole di Bruxelles. Finora hanno indicato in modo chiaro la strada da percorrere per la riduzione delle emissioni, ma allo stesso tempo per costruire processi industriali sostenibili e più efficienti.

In caso di passi indietro, come chiedono le case automobilistiche sul passaggio all’auto elettrico, il rischio di passi indietro è dietro l’angolo. Un recentissimo rapporto del think tank Trasport&Environment rivela come “lo slittamento di due anni sul raggiungimento degli obiettivi UE di riduzione delle emissioni, inizialmente previsti per la sola annualità 2025, permetterà alle case automobilistiche di rallentare il passo sulla decarbonizzazione delle loro flotte. E porterà – tra il 2025 e il 2027 – a una riduzione nelle vendite di auto elettriche di 2 milioni di unità, rispetto a quanto sarebbe avvenuto mantenendo inalterata la normativa“.

I colossi mondiali delle emissioni: Usa, Cina e India. L’aumento netto delle emissioni globali nel 2024 è pari a quelle totali della Germania

La concentrazione delle emissioni resta nelle mani di pochi grandi Paesi. Cina, Stati Uniti, India, Unione Europea, Russia e Indonesia generano oltre il 60% delle emissioni globali. Insieme, ospitano più della metà della popolazione mondiale, producono il 62,5% del PIL globale e consumano due terzi dei combustibili fossili. Solo nel 2024, l’aumento netto delle emissioni globali – pari a 665 milioni di tonnellate – equivale alle emissioni annuali di un Paese industriale come la Germania.

Tra questi giganti, spicca il ruolo delle economie emergenti: l’Indonesia ha registrato un +5%, l’India un +3,9% e la Russia un +2,5%. Stati Uniti e Cina, pur restando i primi due emettitori mondiali, hanno mostrato variazioni quasi nulle (+0,4% e +0,8%).

L’Europa, unica grande economia in controtendenza: con le rinnovabili e regole chiare ha invertito la tendenza

Diverso il quadro europeo, che nel 2024 ha ridotto le emissioni del -1,8%, portando la sua quota sul totale mondiale al 5,9% (contro il 6,1% del 2023). È un risultato che acquista ulteriore valore se letto nella prospettiva di lungo periodo: dal 1990 a oggi, l’UE ha tagliato il 35% delle proprie emissioni, un primato che la colloca tra i leader mondiali della transizione ecologica.

Il merito va distribuito tra quasi tutti i Paesi membri: l’Italia ha registrato un calo dell’1,94% nel 2024, mentre la Germania resta il primo emettitore europeo con l’1,27% del totale mondiale, seguita da Francia (0,71%), Italia (0,7%), Polonia (0,65%) e Spagna (0,54%). Ma ciò che conta è la tendenza comune a ridurre, segno che le politiche comunitarie stanno producendo risultati concreti. L’Italia potrebbe però fare un passo indietro, visto che le emissioni sono tornate a salire nel primo semestre del 2025.

Emissioni, il valore del decoupling europeo

Non tutto, però, è positivo. In Europa, i settori dei trasporti e degli edifici privati hanno visto crescere le emissioni, segnalando resistenze strutturali al cambiamento. All’opposto, il comparto elettrico ha brillato con un calo dell’8,5%, grazie alla diffusione delle rinnovabili e al declino del carbone, mentre l’estrazione di combustibili fossili ha segnato un -1,9%. È la prova che la decarbonizzazione può essere rapida ed efficace quando sostenuta da investimenti e regole chiare.

Il concetto chiave che emerge dal dossier è quello di “decoupling”: la capacità di separare la crescita economica dall’aumento delle emissioni. L’Unione Europea, infatti, ha visto crescere il proprio PIL negli ultimi decenni mentre le emissioni scendevano. Una dinamica rara, condivisa solo da Stati Uniti, Russia e Giappone, che però non hanno raggiunto lo stesso livello di coerenza nelle politiche climatiche.