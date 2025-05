Emissioni CO2, aziende sempre più favorevoli alle scelte Ue in favore del clima

Emissioni CO2, aziende sempre più favorevoli alle scelte Ue in favore del...

Un nuovo rapporto del think tank InfluenceMap rivela come sempre di più le aziende europee stanno sostenendo attivamente politiche climatiche ambiziose e favorevoli alle politiche di Bruxelles. Segnando così un’inversione di tendenza rispetto al passato sulle scelte per la riduzione delle emissioni di CO2.

L’analisi di InfluenceMap ha preso in esame le politiche di oltre 200 delle maggiori aziende europee. Il risultato è sorprendente e va controcorrente rispetto a chi pensa che i grandi settori economici siano contrari alle scelte di Bruxelles sulla decarbonizzazione. La percentuale delle aziende la cui attività di lobby è “allineato” con gli obiettivi climatici per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C è salita dal 3% nel 2019 al 23% nel 2025. Parallelamente, le aziende “non allineate” sono scese dal 34% al 14%. Inoltre, più della metà delle aziende analizzate risultano almeno “parzialmente allineate” con gli obiettivi climatici.

Emissioni di CO2: le voci contrarie alla transizione energetica sono spesso più rumorose nel dibattito pubblico, ma non maggioritarie

Venetia Roxburgh, analista di InfluenceMap, ha sottolineato come le voci contrarie alla transizione energetica siano spesso più rumorose nel dibattito pubblico. Ma allo stesso tempo esiste una maggioranza silenziosa che supporta la decarbonizzazione. E promuove progressi attraverso politiche climatiche.

Nonostante l’aumento dell’impegno delle singole aziende, le associazioni di categoria sembrano rimanere indietro. Solo il 12% è risultato allineato o parzialmente allineato con gli obiettivi climatici nel 2025. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che tali associazioni tendono a rappresentare le opinioni dei membri più scettici o vengono utilizzate come canali per un lobbying più controverso.

I benefici in Italia per i settori automotive ed energetico

Sebbene il rapporto si concentri su aziende europee, le implicazioni per l’Italia sono significative. Le aziende italiane, come quelle del settore energetico e automobilistico, potrebbero trarre vantaggio da un maggiore allineamento con le politiche climatiche, sia in termini di reputazione che di accesso a finanziamenti e incentivi legati alla transizione verde.

Il crescente impegno delle aziende europee nel sostenere politiche climatiche ambiziose rappresenta un segnale positivo. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, è fondamentale che anche le associazioni di categoria e le aziende ancora non allineate rivedano le proprie strategie e si uniscano a questo cambiamento.

