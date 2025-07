Le emissioni CO2 tornano a salire in Italia: troppo gas, meno rinnovabili

Secondo l’ultimo report di ENEA, le emissioni di CO2 in Italia sono tornate a crescere nel primo semestre del 2025, con un incremento dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato sorprendente, se si considera che i consumi energetici complessivi sono rimasti sostanzialmente stabili. Ma a fare la differenza è la composizione di questi consumi: meno fonti rinnovabili, più gas naturale.

La causa principale dell’inversione di tendenza nelle emissioni di CO2 è il netto calo della produzione da fonti rinnovabili. Secondo i dati forniti da Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), l’idroelettrico ha subito una flessione del 20% rispetto all’anno record precedente, e anche l’eolico ha registrato un calo (-12%). A compensare, solo in parte, è intervenuto il fotovoltaico con una crescita del 23%. Ma non è bastato. La conseguenza è stata un maggiore ricorso al gas naturale, che ha visto un aumento dei consumi del 6%, trainato soprattutto dalla termoelettrica (+19%) e da un inverno più rigido.

Energia più cara: in Italia si paga il doppio rispetto a Spagna e Francia e un terzo in più rispetto alla Germania

La crescente dipendenza dal gas ha avuto un effetto diretto anche sul costo dell’elettricità. Il prezzo medio alla Borsa elettrica italiana è stato di 120 €/MWh, più del doppio rispetto alla Spagna (62 €/MWh) e alla Francia (67 €/MWh), e superiore del 30% rispetto alla Germania. Un divario che penalizza soprattutto i settori industriali ad alta intensità energetica, la cui produzione resta inferiore di oltre il 10% rispetto alla media dell’intera manifattura.

Anche a livello europeo lo scenario non è incoraggiante. Il consumo di gas nell’Eurozona è salito del 5%, mentre la produzione da rinnovabili è scesa del 3%, con il fotovoltaico come unica eccezione positiva (+20%). In aumento anche la produzione di energia nucleare (+2%), grazie alla spinta della Francia. Le emissioni, nel complesso, restano stabili, ma questo andamento è in netta contraddizione con gli obiettivi ambientali fissati per il 2030, che richiederebbero un calo annuo del 7%.

Emissioni CO2, in Europa dovrebbero calare del 7% annuo

Il report ENEA sottolinea come, se si mantenesse l’attuale trend di riduzione delle emissioni, l’Italia raggiungerebbe i target climatici del 2030 solo cinque anni più tardi, nel 2035. Nei prossimi cinque anni, infatti, sarebbe necessario ridurre le emissioni del 6%, quasi il doppio di quanto fatto nell’intero triennio passato.

In molte aree d’Europa si stanno moltiplicando le ore con prezzi dell’elettricità pari a zero o addirittura negativi: in Spagna si registra una media di oltre sei ore al giorno. Fenomeni legati alla sovrapproduzione da fonti rinnovabili intermittenti, come il solare, e alla scarsa flessibilità del sistema. In Italia, invece, questi effetti sono limitati: i prezzi zero sono comparsi solo nello 0,5% delle ore nella zona Sud. Un chiaro segnale della persistente influenza del gas nella formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso.

Una transizione incompleta

Il sistema energetico italiano, troppo centrato sul fotovoltaico e con una produzione rinnovabile ancora troppo dipendente da variabili climatiche, fatica a reggere la sfida della decarbonizzazione. Manca la flessibilità necessaria per gestire efficacemente le fonti intermittenti e contenere i prezzi. E mentre l’Europa accelera sulla transizione, l’Italia si trova a fronteggiare una doppia sfida: ridurre le emissioni senza aggravare il costo dell’energia. Una sfida ancora lontana dalla soluzione, considerando che i primi mini-reattori nucleari, secondo il piano del governo, non saranno operativi prima di dieci anni.