Emissioni CO2, Audi fa centro grazie all’e-tron

Grazie al sucesso della gamma e-tron nel 2020 Audi ha soddisfatto con ampio margine gli obiettivi europei sulle emissioni di CO 2 . Con una media di gamma di 101,5 grammi per chilometro, la Casa dei quattro anelli si è attestata largamente al di sotto della soglia di 105,6 g/km richiesta dalla legge. Un valore migliore del 20% rispetto al 2019 e grazie al quale Audi contribuisce positivamente al risultato globale del Gruppo Volkswagen.

Audi e-tron dà una mano a Gruppo VW

«La sostenibilita è un pilastro centrale della nostra strategia. Consideriamo il valore medio delle emissioni del Brand un indicatore importante del nostro impegno e proseguiremo con la massima determinazione nell’elettrificazione della gamma», ha affermato Hildegard Wortmann, membro del board Audi AG per le vendite e il marketing. «La presenza di modelli a zero emissioni o comunque a elevata elettrificazione _ ha aggiunto _ continuerà a crescere costantemente all’interno del nostro portfolio di prodotti. Nel 2021 presenteremo due novità 100% elettriche in due diversi segmenti».

Audi svelerà a breve la Gran Turismo elettrica e-tron GT: una vettura che diventerà l’auto elettrica più performante mai realizzata dal brand. Serrà seguita da Audi Q4 e-tron, primo modello BEV dei quattro anelli basato sulla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen.

Per il calcolo delle emissioni medie di CO 2 attribuibili alla flotta Audi sono stati considerati i circa 585.000 nuovi veicoli immatricolati nel 2020 nei 28 Paesi dell’Unione Europea oltre che in Norvegia e Islanda. Un influsso positivo determinante è legato all’incremento delle consegne dei SUV a zero emissioni e dei modelli plug-in che ad oggi ammontano a 10.

Audi è la prima fra le tre big tedesche

Entro il 2025, la Casa dei quattro anelli potrà contare su 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali 25 totalmente elettrici. Già oggi è il più grande produttore di BEV fra i tre marchi premium tedeschi (leggi qui e qui). La domanda dei SUV della famiglia e-tron è cresciuta del 79,5% (47.324 veicoli) rispetto al 2019 e Audi e-tron, globalmente, è l’auto a zero emissioni più venduta tra i costruttori premium tedeschi, oltre che la best seller in Norvegia, primo mercato al mondo nel quale le immatricolazioni delle BEV hanno superato quelle delle auto termiche.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —