Emilia Romagna: premio e bandi per le comunità energetiche

In Emilia-Romagna ci sono quasi 150 progetti di comunità energetiche. Un vero fermento. Tutto da finanziare con un bando da 6 milioni per realizzare gli impianti. E c’è anche la promozione, grazie a un premio per le migliori innovazioni.

Effervescenza per le comunità energetiche, centinaia di progetti

In Emilia-Romagna ci sono già state alcune sperimentazioni – vedi il caso del condominio di Scandiano (leggi qui) dove l’autoproduzione si è legata alla carica delle auto elettriche – grazie a un bando da 2 milioni di euro che ha visto la partecipazione di oltre 140 gruppi e il finanziamento della costituzione di 124 comunità.

Nei giorni scorsi è arrivato un secondo bando, in ritardo per mancanza di un decreto ministeriale (leggi qui), che mette a disposizione altri 6 milioni. Questa volta il finanziamento non è per l’atto notarile ma per la realizzazione degli impianti. Si tratta di 150mila euro per ciascuna comunità energetica che supera la valutazione del bando finanziato con risorse europee Fesr.

E ora il premio per le comunità

Da dieci anni la Regione dà poi visibilità alle imprese più innovative con il Premio Innovatori responsabili. La valutazione non è legata solo all’innovazione in quanto tale, ma si lega al contributo e al rispetto agli obiettivi fissati dal Patto per il lavoro e il clima e dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In riferimento anche “alla crisi climatica e dall’aumento dei costi di energia e materie prime“.

Al suo interno è previsto anche il premio dedicato alle comunità energetiche rinnovabili con questo obiettivo: “Valorizzare le iniziative che favoriscono la nascita e la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili in Emilia-Romagna“.

Come partecipare

Per partecipare alla selezione occorre candidarsi online dal 10 giugno al 15 luglio prossimi.

Le proposte candidate saranno valutate in base al contenuto di innovazione, al coinvolgimento di pubblici e/o privati, agli impatti generati sul territorio e nel contesto di riferimento, alla replicabilità e alla individuazione di risultati misurabili.

