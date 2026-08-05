





Via ai parcheggi solari. L’Emilia Romagna mette a disposizione delle imprese 3 milioni per installare sulle pensiline dei parcheggi esistenti nuova potenza da fotovoltaico. Premiati i progetti legati anche alla mobilità elettrica. Una risposta lungimirante ai tanti che sollecitano le aziende industriali chiedendo parcheggi coperti dai pannelli. La lettura del bando della Regione però si presta a una riflessione: perché limitare il finanziamento all’autoconsumo energetico dell’impresa quando il parcheggio è ampio? Per di più in altri Paesi come la Francia è obbligatorio coprirli e non sempre a carico del proprietario.

Obiettivo riduzione delle emissioni

L’obiettivo della Regione Emilia‑Romagna è incrementare «l’utilizzo di fonti rinnovabili per assicurare la disponibilità di energia a costi ridotti e la riduzione delle emissioni di gas serra». A questo si aggiunge l’obiettivo di raggiungere i target di nuove installazioni fissati dal Pniec e, a livello locale, dal Piano Energetico Regionale.

Un punto messo in evidenza dal bando è chiaro: «supportare gli investimenti verso la produzione di energia pulita a prezzi accessibili per l’autoconsumo». Abbiamo chiesto allo Sportello Imprese se sia possibile condividere l’energia anche con i dipendenti: pensiamo agli e‑driver che non possono ricaricare a casa. Ma il tema riguarda anche fornitori e operatori della logistica, per favorire l’uso di camion e furgoni elettrici. E, nel caso di aziende con punti vendita, anche i clienti.

Il bando premia con 15 punti i progetti collegati alla mobilità elettrica: un segnale positivo che incoraggia l’integrazione tra produzione di energia rinnovabile e ricarica dei veicoli. Importante anche la possibilità di finanziare i sistemi di accumulo, elemento chiave per stabilizzare l’autoconsumo.

Un’ulteriore premialità è prevista per le imprese che dispongono internamente della figura dell’energy manager, di un esperto in gestione dell’energia, oppure che possiedono, per il sito produttivo oggetto della domanda, la certificazione ISO 50001.

La sintesi del bando

Caratteristiche del contributo

Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati sono pari a 3.000.000,00.

Il contributo verrà concesso a fondo perduto nella misura massima del 35% della spesa ammissibile, e non potrà comunque superare l’importo massimo di 100.000 euro.

Interventi ammissibili

Quelli volti alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su pensiline a copertura di parcheggi esistenti o nuovi parcheggi previsti su aree già impermeabilizzate, eventualmente integrati con sistemi di accumulo, la cui produzione di energia elettrica deve essere destinata all’autoconsumo.

Presentazione domanda

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse tramite Sfinge 2020 dalle 10 del 30 settembre 2026 alle 13 del 15 novembre 2026.

Chi può fare domanda

Micro imprese

Piccole imprese

Medie imprese

Tempi e scadenze