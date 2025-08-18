Emergenza colonnine mutilate, altro caso: fate qualcosa!

Emergenza colonnine mutilate per rubare il rame contenuto nei cavi di ricarica: ogni giorno una segnalazione.

Emergenza colonnine mutilate: adesso è la zona milanese presa di mira

Se prima era l’area romana ad essere presa maggiormente di mira, adesso è soprattutto dal milanese che ci arrivano immagini di ricariche prese di mira dai ladri. Umberto, un lettore, ha documentato l’ennesimo blitz con una foto eloquente. Ecco il suo messaggio: “Colonnina a Bareggio con cavi tagliati, ma quanto rame possono vendere da due cavi?? Ma Enel non le rimette a posto? Meno male che ho una ibrida plug-in, se no rimanevo a piedi…. Queste cose disincentivano il passaggio al full elettrico“. Giustamente il lettore fa notare che il danno non è solo del gestore, che non può rientrare dall’investimento fatto per installare la colonnina. Ma anche di chi si trova impossibilitato a ricaricare. Enel X, avendo la rete più capillare, è sicuramente la sigla più presa di mira e sta sviluppando una serie di contromisure. Come l’istallazione di un sistema di sensori che, all’arrivo di un veicolo, verifica se è stata attivata la ricarica. O se invece si è semplicemente occupato lo spazio. In questo secondo caso viene generato un alert inviato alla Polizia Locale (la sperimentazione è in corso a Roma).

Serve uno sforzo investigativo per smascherare i committenti dei furti

Proprio la collaborazione di Enel X nell’aprile scorso ha permesso alla Polizia di Stato di fermare una banda che si era specializzata in questo tipo di furti nella zona di Roma. Si trattava di due uomini e una donna, tutti italiani, che avevano preso di mira una ricarica a Ladispoli. Una perquisizione aveva portato poi al ritrovamento di 16 cavi rubati dalle colonnine della zona. Ma ormai è evidente che le bande in zione sono diverse e dislocate in diverse parti d’Italia. Un’attività criminosa che richiederebbe un’attenzione investigativa specifica da parte delle forze dell’ordine, anche se ci rendiamo conto che in questo disgraziato Paese le emergenze si susseguono in modo impressionante. Soprattutto bisogna capire chi sono i committenti di questi blitz, dato che è evidente che ci sono reti in grado di rivendere il rame rubato a prezzi lucrosi.