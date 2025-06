Emergenza climatica? Balle, avanti col diesel

Emergenza climatica? Una scusa utilizzata per imporci l’auto elettrica e favorire la Cina. Samuele, un lettore, spara a zero sulla UE e sulla svolta ecologica nell’automotive. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

L’elettrico? Roba per una ristretta elite di benestanti…

“Premetto che da 4 anni per lavoro utilizzo tutta la settimana una vettura elettrica. E posso confermare tutti i pregi (in primis guida fluida, semplice e rilassante) e i difetti (autonomia limitata, soprattutto in inverno e in autostrada) di queste auto. Per le mie esigenze lavorative tuttavia è perfetta: raggiungo la sede di lavoro, parto con l’auto carica, percorro in media 80-100km e a fine giornata la rimetto in carica. Privatamente possiedo un’auto benzina di cui sono pienamente soddisfatto e non credo cambierei mai per una EV, cosa che mi pare di capire pensino in molti visto che il mercato dell’elettrico, ad oggi, si è dimostrato un grosso buco nell’acqua. È preso in considerazione quasi esclusivamente da una ristretta elìte di benestanti con la fissazione del risparmio e da qualche climatista convinto di chissà quali sciagure imminenti. Benzina e ibride sono ancora la netta maggioranza nelle nuove immatricolazioni e anche il diesel, considerato il male del mondo, ha ancora la sua buona fetta di mercato, in calo solo perchè le case hanno drasticamente ridotto i modelli a listino!

Emergenza climatica? Macché, una scusa per imporci le auto cinesi

Non perché lo ha deciso il mercato, ma perché lo ha stabilito Bruxelles! In nome di una presunta emergenza climatica, stanno stroncando un settore in cui le case automobilistiche europee sono sempre state le migliori al mondo e negli anni hanno fatto passi avanti giganteschi nel contenimento delle emissioni. In favore dell’industria cinese, numero uno nell’elettronica e nelle batterie. La Cina, un paese industrializzato, inquinatore, a cui non frega nulla della suddetta emergenza climatica. E coglie al volo le opportunità che gli offrono sul piatto d’argento gli idioti legislatori europei. Invece di lasciare che sia il mercato a decidere cosa è meglio e cosa è peggio, cosa conviene e cosa no, l’Europa impone sempre più regole, restrizioni e obblighi che nessun’altro paese segue. Pretendiamo pure di salvare il pianeta da soli, circondati da Americhe, Asia, Africa che se ne sbattono totalmente! In Sud America non sanno neanche cos’è un auto elettrica, non esiste proprio! Il mercato dice che la gente non è interessata o ritiene non convenienti le elettriche. Oggi è così, dovreste togliervi le fette di salame dagli occhi e farvene una ragione.

L’energia è troppo cara? Pagate, come noi paghiamo le accise sui carburanti…

Un altro aspetto che frena il mercato delle EV sono i prezzi, ancora troppo elevati. Problema che in verità riguarda anche termiche e ibride. Elettronica, sensori, inutili sistemi di aiuto alla guid:a tutte cose che hanno fatto crescere i listini. E, di conseguenza, il mercato dell’usato (in cui il diesel costituisce più del 40% delle compravendite), oltre all’età media del parco auto circolante. Vi siete mai chiesti perché Duster e Sandero da anni sono tra i 10 modelli più venduti in Europa? O perchè negli ultimi 5-6 anni si sono diffusi marchi quanto meno discutibili come DR o la MG ZS è venduta come le caramelle? Concretezza ed economia. Magari sacrificando la qualità. In ultimo le agevolazioni statali. Sono una droga del mercato ed è vergognoso che i governi stanzino risorse pubbliche a senso unico su un prodotto che altrimenti il mercato rifiuta. E trovo fastidioso leggere su questo sito le lamentele sui costi dell’energia alle colonnine. Paghiamo tutti una quantità enorme di accise sul carburante, non vedo che diritto avete di essere agevolati. Vi erogano un servizio, scegliete quello più conveniente e pagate. Punto. La produzione e importazione di energia elettrica hanno un costo, l’ente erogatore vuole un guadagno, l’utente finale paga. Se ne approfittano? Probabile, ma funziona così. Totò diceva: e io pago!“. Samuele Reglia

Emergenza climatica un’invenzione? Faccia un giro nel Veneto…

Risposta. Non si capisce perché chi ha opinione diverse dalle nostre debba usare sempre toni offensivi, tipo “ toglietevi le fette di salame dagli occhi” o “idioti legislatori europei“. Entrando nel merito: 1) Non è vero che l’auto elettrica è un privilegio riservato a “una ristretta elìte di benestanti”: ci sono modelli che costano tra i 15 e i 20 mila euro, acquistati da persone che hanno redditi normalissimi, come più volte testimoniato su questo sito. 2) L’emergenza climatica non esiste? Lo vada a dire alle popolazioni del Veneto o della Romagna, che un mese sì e l’altro pure sono vittime di vere e proprie catastrofi naturali. 3) L’elettrico apre le porte alla Cina? Lo sa che sono decenni che in Europa si acquistano auto made in Cina e che la DR e la MG ZS che lei cita ad esempio sono fabbricate proprio laggiù? La UE ha messo dazi pesanti sulle auto cinesi, ma loro se ne fregano e vendono molto bene auto di altre motorizzazioni. 4) Gli incentivi ci sono da decenni, guarda caso non vanno bene solo quando riguardano le elettriche. 5) Non solo solo gli automobilisti elettrici a protestare per il costo dell’energia, ma tutte le industrie di questo Paese. Abbiamo l’elettricità più cara d’Europa e Lei cita Totò… Povera Italia.