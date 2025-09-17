Emergenza clima, in estate due terzi delle morti in Europa dovute al caldo

Emergenza clima, si aggrava la situazione sanitaria in Europa. Oltre due terzi delle 24.400 morti stimate in Europa tra giugno e agosto sono legati direttamente all’aumento delle temperature dovuto alle emissioni di gas serra. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori dell’Imperial College di Londra e della London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Non è stata solo l’estate degli incendi, con il record di aree perdute tra le fiamme. Le ricadute delle temperature sempre più elevate inevitabilmente colpisce anche i cittadini europei. L’analisi ha riguardato 854 aree urbane. Nel suo esito finale, lo studio ha rilevato che, nei tre mesi estivi, le temperature medie sono risultate fino a 3,6 °C più alte rispetto a uno scenario senza cambiamento climatico. Le ondate di calore che hanno colpito il continente hanno reso l’estate 2025 la quarta più calda mai registrata in Europa. Con picchi fino a 46 °C in alcune località di Italia, Francia e Germania. In diversi casi si sono registrati decessi di lavoratori esposti all’aperto.

Emergenza clima: tra giugno e agosto, le temperature medie sono risultate fino a 3,6 °C più alte rispetto a uno scenario senza cambiamento climatico

Il fenomeno non è nuovo. Nel 2022, un altro studio aveva stimato oltre 60.000 morti da caldo estremo in Europa. Mentre nel 2023 le vittime sarebbero state più di 47.000. I dati confermano che il continente europeo è l’area del mondo che si sta riscaldando più velocemente. Il Mediterraneo, in particolare, è considerato un “hotspot climatico”, dove le variazioni di temperatura risultano più marcate e gli impatti più evidenti.

Le conseguenze dell’emergenza clima non hanno riguardato soltanto la salute. Quest’estate, a causa delle condizioni climatiche, alcune attrazioni turistiche tra le più visitate d’Europa sono state costrette a sospendere l’accesso. La Torre Eiffel a Parigi e l’Acropoli di Atene hanno chiuso temporaneamente per garantire la sicurezza dei visitatori, mentre in diverse città i servizi pubblici sono stati ridotti o modificati per fronteggiare l’emergenza.

Il quadro europeo si inserisce in una tendenza globale. Negli Stati Uniti, l’agenzia meteorologica NOAA ha segnalato che l’estate 2025 è stata tra le più calde mai registrate, con temperature record in Texas, Arizona e Nevada, e decine di morti legate al caldo estremo. In Asia, ondate di calore eccezionali hanno colpito India e Cina, con picchi oltre i 50 °C e impatti significativi sulla produzione agricola e sulla disponibilità di acqua. Anche in Africa settentrionale, in particolare in Marocco e Algeria, le temperature elevate hanno aggravato incendi e siccità.

Lo studio pubblicato dai ricercatori britannicisi inserisce in un filone di ricerca in crescita, quello dell’“attribuzione climatica”. Si tratta di un approccio scientifico che permette di valutare in tempo quasi reale il ruolo del cambiamento climatico negli eventi meteorologici estremi. L’obiettivo è quantificare con maggiore precisione il legame tra emissioni di gas serra e fenomeni come ondate di calore, alluvioni o siccità.

I dati raccolti per l’Europa coprono poco meno di un terzo della popolazione del continente, segnalano gli autori. Il che lascia presumere che il bilancio complessivo delle vittime per l’emergenza clima possa essere anche più elevato. Ma il messaggio che emerge è globale: l’aumento delle temperature estreme non è episodico, riguarda tutti i continenti e rappresenta un rischio crescente per la salute pubblica, con conseguenze economiche e sociali che si sommano a quelle ambientali.