Energia 2022: in Europa più eolico e solare che gas

Tuttavia, scrive Ember, l’allontanamento dai combustibili fossili è stato bloccato dalla doppia crisi del sistema elettrico europeo nel 2022. «Un anno di siccità in tutta Europa ha portato al livello più basso di produzione di energia idroelettrica almeno dal 2000, e ci sono state diffuse interruzioni nucleari francesi inaspettate proprio mentre le unità nucleari tedesche stavano chiudendo». Ciò ha creato un ampio divario di generazione di 185 TWh, pari al 7% della domanda totale di elettricità in Europa nel 2022.

Cinque sesti del divario sono stati compensati da una maggiore produzione da eolico e solare e da un calo della domanda di elettricità. Ma il restante sesto è stato raggiunto da una maggiore generazione di fossili. Poiché il carbone era meno costoso del gas, il carbone ha rappresentato la maggior parte dell’aumento, aumentando del 7% (+28 TWh) nel 2022 rispetto al 2021. «Di conseguenza, le emissioni del settore energetico dell’UE sono aumentate del 3,9% (+26 MtCO2) in 2022 rispetto al 2021».

Ember: “Poteva andare molto peggio”

Ma «poteva andare molto peggio», dice Ember. Eolico, solare e un calo della domanda di elettricità hanno impedito un ritorno molto maggiore al carbone. L’energia da carbone è aumentata di appena 1,5 punti percentuali per generare il 16% dell’elettricità dell’UE nel 2022, rimanendo al di sotto dei livelli del 2018. L’aumento di 28 TWh nella produzione di carbone dell’UE ha aggiunto solo lo 0,3% alla produzione globale di carbone.

«Il 2023 sarà esattamente l’opposto _ prevede Ember _. La produzione idroelettrica riprenderà, le unità nucleari francesi torneranno, la diffusione di energia eolica e solare accelererà e la domanda di elettricità continuerà probabilmente a diminuire nei prossimi mesi». Perciò nel 2023, l’Europa assisterà «a un enorme calo dei combustibili fossili».

Il carbone? Nel 2022 l’ultimo colpo di reni

La produzione da carbone è diminuita in tutti e quattro gli ultimi mesi del 2022. È diminuita del 6% (-9,6 TWh) da settembre a dicembre rispetto agli stessi mesi del 2021. Ciò è stato causato principalmente dal calo della domanda di elettricità. Le 26 unità a carbone riportate come standby di emergenza hanno funzionato con un utilizzo medio di appena il 18% per tutto il quarto trimestre del 2022; nove delle 26 unità non hanno fornito alcuna generazione. Queste aggiunte in standby hanno aggiunto solo lo 0,9% alla produzione di carbone dell’UE nel 2022. Nonostante abbia importato 22 milioni di tonnellate di carbone in più nel corso del 2022, l’UE ne ha utilizzato solo un terzo e i due terzi in eccedenza sono rimasti inutilizzati. Forse la cosa più incoraggiante è che i paesi rimangono impegnati a eliminare gradualmente il carbone come lo erano prima della crisi.

Il risparmio energetico funziona: giù i consumi elettrici

La domanda di elettricità dell’UE ha iniziato a diminuire rapidamente, con un calo del 7,9% nel quarto trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa tendenza è stata osservata in tutti i paesi dell’UE. Prima di ottobre, la caduta era molto meno notevole. Tutti e tre i mesi del quarto trimestre del 2022 sono stati più caldi rispetto al 2021, ma il tempo da solo non spiegherebbe cadute così grandi.

È probabile che i tagli temporanei siano stati guidati in gran parte da problemi di accessibilità, insieme alla solidarietà di molti cittadini per ridurre la domanda di energia in un momento di crisi e miglioramenti nell’efficienza energetica. La transizione alla fine porterà a un forte aumento della domanda attraverso l’elettrificazione. E con l’aumento delle pompe di calore, dei veicoli elettrici e degli elettrolizzatori nel 2022, è evidente che questo cambiamento avverrà rapidamente. Non dobbiamo permettere che l’attuale calo della domanda rallenti la diffusione dell’energia pulita.

L’ondata del solare è solo all’inizio

La produzione solare è aumentata di un record di 39 TWh (+24%) nel 2022, contribuendo a evitare 10 miliardi di euro di costi del gas. Ciò è dovuto a installazioni record di 41 GW nel 2022, il 47% in più rispetto a quelle aggiunte nel 2021. Venti paesi dell’UE hanno raggiunto la loro quota più alta di sempre di elettricità solare.

I Paesi Bassi erano i leader, producendo il 14% della loro energia dal solare, superando per la prima volta la produzione di carbone. La Grecia ha funzionato esclusivamente con fonti rinnovabili per cinque ore in ottobre e dovrebbe raggiungere il suo obiettivo di capacità solare di 8 GW per il 2030 entro la fine del 2023, sette anni prima. Per la prima volta, l’eolico e il solare hanno raggiunto oltre un quinto (22%) dell’elettricità dell’UE nel 2022.

La generazione di combustibili fossili è aumentata del 3% nel 2022. Sulla base delle ultime proiezioni del settore, ciò non si ripeterà nel 2023. EDF prevede che molte delle sue centrali nucleari francesi torneranno nel 2023 (e molte sono già tornate online).

Energia pulita: il 2023 sarà l’anno dei miracoli

La produzione di energia solare ed eolica dovrebbe aumentare di circa il 20%, gli stock idroelettrici si sono quasi normalizzati e la domanda di elettricità probabilmente continuerà a diminuire a breve termine. L’unico freno sarà la caduta del nucleare mentre la Germania completa la sua graduale eliminazione. Sulla base di queste indicazioni del settore, Ember stima che la generazione da combustibili fossili potrebbe precipitare del 20% nel 2023, il doppio del record precedente del 2020.

La produzione di carbone diminuirà, ma la produzione di gas diminuirà più rapidamente, poiché si prevede che rimarrà più costosa di carbone almeno fino al 2025 sulla base degli attuali prezzi a termine.

“L’Europa esce dalla crisi più forte che mai”

«L’Europa ha evitato il peggio della crisi energetica. Gli shock del 2022 hanno causato solo una piccola ondata di energia a carbone e un’enorme ondata di sostegno alle energie rinnovabili. Ogni timore di un rimbalzo del carbone è ormai morto. La transizione verso l’energia pulita in Europa esce da questa crisi più forte che mai» commenta Dave Jones

Responsabile Data Insights, Ember.

«L’Europa sta precipitando verso un’economia pulita ed elettrificata, e questo sarà pienamente visibile nel 2023 _ aggiunge _. Il cambiamento sta arrivando rapidamente e tutti devono essere pronti per questo».

