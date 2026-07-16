











Presentata a Monaco la nuova XPENG L03, un SUV coupé pensato per il mercato globale. Design firmato dall’ex Ferrari JuanMa Lopez, abitacolo premium, piattaforma software evoluta e fino a 520 km di autonomia nella versione elettrica.

XPENG sceglie Monaco per il debutto europeo della nuova XPENG L03, un SUV coupé che potrebbe conquistare una fetta del mercato europeo grazie a tre elementi chiave che oggi fanno la differenza nel segmento delle elettriche di fascia medio-alta: design, qualità degli interni e tecnologia basata sull’intelligenza artificiale.

La L03 arriverà infatti sia in versione completamente elettrica sia nella variante Power X con range extender, una soluzione pensata per chi vuole affrontare lunghi viaggi senza l’ansia della ricarica.

XPENG L03: design europeo con la firma dell’ex Ferrari JuanMa Lopez

Uno degli aspetti più curati della nuova XPENG L03 è senza dubbio il design. Il progetto porta la firma di JuanMa Lopez, già responsabile del design degli esterni Ferrari, e punta a coniugare eleganza e sportività.

Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici che richiamano la “X” del marchio XPENG, mentre il profilo laterale mette in evidenza la silhouette fastback e mostra tutto il lavoro fatto per migliorare l’efficienza aerodinamica. Proprio l’aerodinamica è uno dei punti di forza del progetto. Il coefficiente di resistenza è infatti di 0,228, un valore competitivo per un SUV di queste dimensioni.

La XPENG L03 misura 4,65 metri di lunghezza e circa 1,90 metri di larghezza, dimensioni che permettono di offrire un abitacolo molto spazioso senza risultare eccessivamente ingombrante nell’utilizzo quotidiano.

Anche la capacità di carico è generosa: il bagagliaio posteriore offre 540 litri, ai quali si aggiungono altri 100 litri circa nel frunk sotto al cofano. I sedili posteriori sono frazionabili con schema 40:20:40, una soluzione pratica per trasportare oggetti lunghi come sci o attrezzatura sportiva mantenendo comunque quattro posti disponibili.

Interni premium: sedili massaggianti e tanto comfort

Come molti costruttori cinesi di nuova generazione, XPENG punta molto sulla qualità percepita degli interni. L’abitacolo della L03 adotta uno stile minimalista ma ricercato, con materiali curati e finiture di livello superiore.

Al centro della plancia trova posto un display da 15,6 pollici, attraverso il quale vengono gestite gran parte delle funzioni della vettura.

Grande attenzione è stata dedicata anche al comfort. I sedili anteriori sono riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio a 14 punti, mentre i passeggeri posteriori possono regolare elettricamente l’inclinazione dello schienale su cinque diverse posizioni, una soluzione ancora poco diffusa nella categoria.

Intelligenza artificiale protagonista sulla XPENG L03

La vera novità della XPENG L03 è però rappresentata dalla piattaforma tecnologica sviluppata dalla casa cinese. Alla base del sistema ci sono tre chip Turing AI, che costituiscono il cervello elettronico della vettura e gestiscono in tempo reale l’elaborazione dei dati provenienti dai sensori.

La potenza di calcolo permette all’auto di assistere il conducente in numerose situazioni di guida, dal traffico urbano ai cambi di corsia, dal mantenimento della distanza di sicurezza al centraggio della carreggiata, fino alle manovre di parcheggio. L’obiettivo dichiarato è aumentare sicurezza e comfort riducendo il carico di lavoro del guidatore.

Debutta inoltre la nuova piattaforma software XOS 6, che integra nativamente Google Maps. La navigazione diventa quindi parte integrante del sistema dell’auto, senza la necessità di collegare lo smartphone, dialogando direttamente con gli altri sistemi di bordo.

Motori: elettrica fino a 520 km oppure Power X con oltre 1.000 km

La nuova XPENG L03 sarà disponibile in tre differenti configurazioni. La gamma si apre con la Standard Range, dotata di un motore da 180 kW e di una batteria da 58 kWh capace di coprire 445 km. La Long Range ha invece una batteria da 71 kWh che porta l’autonomia dichiarata a 520 km WLTP.

Al vertice delle prestazioni si colloca la AWD Performance, equipaggiata con due motori elettrici per una potenza complessiva di 285 kW. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 4,5 secondi, mentre l’autonomia dichiarata è di 440 km WLTP.

Per i clienti che desiderano il massimo della tecnologia è previsto l’allestimento Ultra, disponibile sia sulla Long Range sia sulla AWD Performance che aggiunge un pacchetto evoluto di guida assistita, cerchi da 20 pollici e alle caratteristiche pinze freno gialle. La ricarica in DC arriva fino 236 kW.

Per alcuni mercati la L03 sarà disponibile anche nella versione Power X ad autonomia estesa, che abbina il sistema elettrico a un motore termico utilizzato esclusivamente come generatore di energia, con un’autonomia complessiva dichiarata superiore ai 1.000 chilometri.

XPENG L03: il mercato europeo nel mirino

Con la L03, XPENG conferma la volontà di rafforzare la propria presenza in Europa con un prodotto progettato per competere direttamente con i principali SUV elettrici del segmento.

Lo fa con un’auto che mette insieme un design, comfort e una tecnologia. Un pacchetto interessantissimo offerto a un prezzo molto competitivo. La BEV costa € 34.990; la Long Range € 37.990; la Long Range RWD ultra €42.990 e la Long Range AWD Ultra Black Edition €46.990. La versione REEV costa invece € 37.990.