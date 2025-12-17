Elroq prima in Europa, davanti a Renault 5 e ID.4

Elroq prima in Europa nelle vendite di ottobre: il modello della Skoda seguito da Renault 5 e VW ID.4. Tesla arretra ancora: solo 8° la Model Y. Nella foto sopra: la Elroq in versione RS Matt Edition

Elroq prima in Europa, Tesla continua la caduta

In Italia non sfonda ed è solo ed è solo al 33° posto tra le elettriche più vendute. In Europa invece la Skoda Elroq è un caso: in ottobre è stata la più venduta con 11.441 immatricolazioni. Davanti alla Renault 5 (9.539) e alla sempre più sorprendente Volkswagen ID.4 (7.018). Più che doppiata la Tesla Model Y, a lungo leader in questa classifica, scivolata all’8° posto con 5.545. Il modello di Elon Musk per ora mantiene la testa della classifica nel totale dei primi 10 mesi del 2025, con 115 mila unità vendute. Ma il netto calo degli ultimi mesi fa pensare che sarà quasi impossibile mantenere questo primato nell’anno in arrivo. Anche perché la Model 3 è addirittura fuori dalla Top 20. Se poi prendiamo la classifica per marchi, vediamo che Tesla in ottobre è scivolata addirittura al 14° posto. In una graduatoria dominata dai marchi tedeschi, Volkswagen Group in testa (grazie anche a Skoda).

Le auto con la spina al 31,4%, i dazi frenano i marchi cinesi

Per ora non c’è invece alcuna invasione dei marchi cinesi, frenati dai dazi imposti dalla UE. Nella Top 20 c’è un solo modello di un gruppo cinese, la Volvo EX30 (10° a 4.640), ma si tratta di un’auto prodotta in Europa da un marchio svedese. E buio pesto per le marche italiane, che non piazzano alcun modello tra i primi 20. Venendo alle singole motorizzazioni, si nota che sono le auto ricaricabili a mostrare i trend migliori. Le elettriche hanno aumentato le vendite del 33%, a quota 224.351, le ibride plug-in sono salite del 41% a 117.240. Assieme la quota arriva al 31,4%, quasi un terzo delle immatricolazioni totali. In crescita anche le ibride, con un trend più favorevole alle mild hybrid (+13%) che alle full hybrid (+4%). Mentre continuano a calare le vendite di modelli a benzina o gasolio: -17% e 32,1% di quota (un anno fa erano al 40,4%).