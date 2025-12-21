Elon Musk, Natale in anticipo: vince il ricorso e si riprende 56 miliardi di bonus

Babbo Natale è arrivato in anticipo sotto l’albero di Elon Musk. Un regalo da 56 miliardi di dollari. Cifra tale da far impallidire non solo gli stipendi dei super manager, ma anche i bilanci di interi Stati. E’ il risultato della decisione appena presa della Corte Suprema del Delaware. I giudici ribaltato l’annullato al maxi-compenso assegnato a Musk nel 2018, ripristinando uno dei piani retributivi più discussi nella storia dei mercati finanziari.

La sentenza chiude una battaglia legale durata quasi due anni e va ben oltre il caso personale del fondatore di Tesla. In gioco c’è il delicato equilibrio tra potere dei consigli di amministrazione, tutela degli azionisti e ruolo del sistema giudiziario nel vigilare sulla governance delle grandi aziende tecnologiche. E riapre la discussione a livello etico di un mondo dove la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochissimi.

Secondo la corte, negare i 56 miliardi avrebbe lasciato Musk “non compensato” per sei anni di lavoro, perché riceve stock option e obiettivi industriali

In primo grado, la Court of Chancery del Delaware aveva ritenuto il piano viziato da un processo poco trasparente. Sottolineando come Musk avesse esercitato un’influenza indebita su un board giudicato non realmente indipendente. La Corte Suprema ha invece stabilito che annullare il pacchetto avrebbe significato lasciare Musk “non compensato” per sei anni di lavoro, considerando che il manager non percepisce uno stipendio tradizionale ma solo compensi legati a stock option e obiettivi industriali.

La reazione di Musk è stata immediata e, come spesso accade, sopra le righe. Su X ha parlato di piena riabilitazione personale, rivendicando di essere stato “vindicated”. Una risposta che conferma come la vicenda sia stata vissuta non solo come una disputa legale, ma come uno scontro diretto con l’establishment regolatorio del Delaware. Non a caso, dopo la prima sentenza negativa Musk aveva deciso di spostare la sede legale di Tesla in Texas, segnalando una frattura sempre più evidente tra le big tech e alcuni tradizionali centri del potere giuridico statunitense.

Il nuovo piano da mille miliardi di incentivi per Musk

Al momento della sua approvazione, nel 2018, il piano retributivo da 56 miliardi era stato definito “senza precedenti”. E oggi quella definizione appare persino riduttiva. Poche settimane fa, gli azionisti di Tesla hanno approvato a larga maggioranza – oltre il 75% dei voti – un nuovo schema di incentivi che potrebbe arrivare fino a 1.000 miliardi di dollari. Distribuiti in dodici tranche e legati al raggiungimento di obiettivi industriali e finanziari estremamente ambiziosi. Musk aveva lasciato intendere che, senza un rafforzamento del suo controllo sull’azienda, avrebbe potuto ridurre il proprio impegno operativi.

“Distorsione estrema del concetto di incentivo”

È qui che esplodono le polemiche. La cifra potenziale supera il PIL della Svizzera e colloca la retribuzione di un singolo manager su un piano quasi macroeconomico. Solo una ventina di Paesi al mondo superano i mille miliardi di dollari di prodotto interno lordo. I sostenitori di Musk sottolineano che il compenso è interamente legato ai risultati e che Tesla ha creato enormi quantità di valore per gli azionisti. I critici, invece, parlano di una distorsione estrema del concetto di incentivo, soprattutto in una fase in cui il settore dell’auto elettrica attraversa rallentamenti, margini sotto pressione e una crescente competizione globale.

Alcune delle prime tranche del nuovo piano sono legate direttamente alle vendite di veicoli elettrici, ma anche a progetti ancora sperimentali come i robot umanoidi Optimus e il robotaxi a guida autonoma. Scommesse tecnologiche che potrebbero ridefinire la mobilità del futuro, ma che oggi rappresentano anche un elemento di rischio. Negli ultimi anni Tesla ha vissuto momenti di difficoltà, complice il contesto di mercato, alcune scelte industriali controverse e la crescente esposizione politica del suo CEO. Nonostante ciò, il titolo è tornato a crescere e si avvicina ai massimi di fine 2024.

La decisione del Delaware, dunque, non è solo un verdetto su un compenso record. È un segnale forte al mercato: i risultati e le promesse di crescita possono pesare più delle criticità di governance. Resta da capire se questo modello sia sostenibile nel lungo periodo e quale messaggio mandi a un settore, quello della mobilità elettrica, che ambisce a essere non solo innovativo, ma anche socialmente ed economicamente credibile.