Elon Musk è diventato un peso per Tesla?

Elon Musk è diventato un peso per Tesla, con le sue prese di posizione politiche sempre più divisive? Sì, secondo un’analisi del Financial Times (FT). Ecco perché.

Elon Musk è diventato un peso? Il Financial Times sostiene di sì

Già il titolo, “Perché non desidero più una Tesla” è piuttosto esplicito, ma è il sottotitolo a spiegare meglio di che cosa si sta parlando: “Le buffonate di Elon Musk stanno allontanando i clienti più naturali per le sue auto“. E dire che l’articolista del prestigioso quotidiano inglese si professa un ammiratore (pentito) del patron di Tesla da lunga data. Precisamente dal 2012, quando Musk si presentò negli uffici del FT per presentare la prima Tesla, facendo una grande impressione.

Ma negli ultimi tempi quell’ammirazione è svanita, lasciando il posto a un atteggiamento di forte critica. Un po’ perché la crescita di Tesla si è arrestata, a fronte di una concorrenza sempre più aggressiva e di una gamma-prodotto che non viene rinnovata.

Ma soprattutto per gli atteggiamenti divisi da estremista (di destra) con cui sta accompagnando la sua avventura come proprietario di X, l’ex Twitter.

Sotto accusa l’attivismo su X, in appoggio a politici di estrema destra

Il FT accusa Musk di avere trasformato il social network in un triste involucro di se stesso, con post sempre più irresponsabili. Come “La guerra civile è inevitabile“, scritto a commento di un video che mostrava le violente rivolte dell’estrema destra in Inghilterra. Approvando il fatto che le sommosse fossero giustificate da “migrazioni di massa e confini aperti“.

Non solo: qualche mese prima era stata addirittura la Casa Bianca a condannare l’approvazione di Musk a un post antisemita, sempre su X. Lui si è poi scusato per questa mossa, ma ha rilanciato reintegrando sul social network una serie di personaggi molto discussi. Come Tommy Robinson, simbolo dell’estrema destra del Regno Unito, autore di tweet poi rilanciati dallo stesso Musk. Il tutto accompagnato da un sostegno incondizionato a Donald Trump nella corsa per le presidenziali.

Mai nessuno tra i grandi innovatori californiani si era spinto così avanti nell’assumere un ruolo pubblico. Nè Bill Gates o Steve Jobs o Mark Zuckenberg l’avevano fatto. E tantomeno i due creatori di Google, Larry Page e Sergey Brin. Un’esposizione in prima persona che fa sì che il FT paragoni Musk ad altri personaggi molto controversi. Come Gerald Ratner, l’ex capo di un impero di gioielli che fallì dopo aver scherzato nel 1991 sul fatto che alcuni suoi prodotti economici erano una “spazzatura totale“.

O come Michael O’Leary, patron di Ryanair, solito a definire “cretini ” le autorità e gli operatori aeroportuali ,”stupratori che applicano prezzi eccessivi“.

Ma il problema di Musk è che, negli USA, Tesla trova i suoi acquirenti nella parte progressista della popolazione, quella più attenta all’ambiente, che vota democratico. Così come nel Regno Unito vota per i laburisti al governo, ora nel mirino del patron di Tesla.

Elon Musk è diventato un peso? Di certo non aiuta…

Tutto questo può riverberarsi sulle vendite di Tesla? Il FT sostiene di sì, citando i monitoraggi di Shahar Silbershatz, capo di Caliber, società di intelligence di mercato che monitora quotidianamente le intenzioni di acquisto di Tesla. Secondo l’analista i numeri sono in costante calo da novembre, data del putiferio scatenato dal tweet antisemita.

È ovvio che non può essere solo una controversia di questo tipo e determinare le vendite di un marchio automobilistico, ma di certo la super-esposizione di Musk non sta aiutando l’immagine di Tesla. Pesa il fatto che la concorrenza si è fatta più aggressiva e che in molti Paesi le vendite di elettriche sono stagnanti. Ma proprio questi venti contrari dovrebbero suggerire a Elon atteggiamenti più prudenti.

Lui però si è messo in testa di contribuire personalmente al rilancio di X e per farlo alza sempre più la voce, con tweet sempre più provocatori. Può essere che i suoi 193 milioni di follower gradiscano. Ma c’è da chiedersi se funzioni anche tra chi deve acquistare le sue auto.

Abbandonato per 6 ore a 1.800 metri in Smart Brabus: guarda il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico