Elon fa 50, tra enormi successi e culto della personalità

Il suo talento, il suo carisma, gli eccessi…

Nei messaggi di auguri c’è chi pronostica che il prossimo compleanno lo festeggerà sulla Luna e che tra 10 la festa sarà su Marte. L’uomo sorride e incassa, conscio che l’enorme popolarità che lo accompagna lo aiuta a vendere più auto e a raccogliere enormi finanziamenti quando servono. Ad accompagnarlo c’è anche la fama di condottiero dal carattere terribile: il turn-over ai piani di Tesla è vorticoso, perché il trattamento per chi sbaglia o non raggiunge i risultati è spietato. Ma l’uomo è fatto così, prendere o lasciare. Il culto della personalità a cui sono arrivati alcuni club di appassionati Tesla fa sorridere, ma è tutta benzina per il suo successo. Difetti? Ogni tanto gli scappa la mano sui social (Twitter) e scrive cose che non dovrebbe scrivere. Gli arrivano multe, inchieste degli organi di controllo della Borsa…A quanto pare lui se ne infischia: quelle regole fanno parte di un mondo che non è il suo. Lui ha in testa “Occupy Mars”, conquistare Marte.