Elogio delle piccole elettriche: “L’autonomia? Ci basta così…”

Elogio delle piccole elettriche: Franco si dice soddisfattissimo della sua C Zero, anche se ha solo 120 km di autonomia. E un altro lettore è deluso dal fatto che le citycar EV siano pochissime, in un listino fatto quasi solo di Suv. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Elogio delle piccole: “Felicissimo della C Zero”

“V orrei anch’io aggiungere qualche notizia sulla mia macchina elettrica ,che ho acquistato due anni fa. Questa è una C Zero della Citroen, ormai datata come progetto. Essa risale al 2010, ma io l’ho acquistata a prezzo di saldo e senza incentivi a 13.000 euro, con solo 6.000 km percorsi da un concessionario. Dato che sono un pensionato di 70 anni, la trovo ideale per i percorsi cittadini che faccio e per qualche gita fuori porta. L’autonomia è di solo 120 km con una batteria di 16 kW. Penso che la grande maggioranza degli utenti non faccia più di 60/80 km al giorno e molti la potrebbero usare per la circolazione urbana. Inoltre, avendo un impianto fotovoltaico, le ricariche le faccio sempre a casa, oppure alla colonna comunale che è gratuita. Saluti e vai con l’elettrico “ . Franco Licini.

“H o scorso il vostro listino perché interessato a sostituire la mia Panda del 2007. Ho trovato un sacco di costosi Suv e pochissime macchine piccole. Il che mi fa pensare che l’elettrico sia ancora un affare per ricchi. Che io non mi posso permettere, per i prezzi e per le dimensioni contenute del mio garage. Visto che parlate tanto di sostenibilità, non sarebbe meglio girare con piccole auto invece che con bestioni di 5 metri? “ G. Silvestri.

Un listino con troppi Suv e poche citycar