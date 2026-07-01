Elli porta la ricarica negli hotel: al Lago di Como debutta Connect & Charge







La ricarica per auto elettriche diventa un servizio sempre più strategico per il settore dell’ospitalità ed Elli, la società del Gruppo Volkswagen dedicata ai servizi di ricarica, ha disegnato un prodotto su misura per gli hotel: Connect & Charge. Debutta in Italia sul Lago di Como, all’Hotel Promessi Sposi di Malgrate. E Vaielettrico è andato a testarlo. L’obiettivo è offrire agli alberghi una soluzione chiavi in mano che integra infrastruttura, software di gestione e vantaggi per gli ospiti, superando il tradizionale modello del destination charging.

Il pacchetto completo per gli hotel che vogliono attrarre clienti elettrici

Secondo Elli, la domanda di ricarica nelle strutture ricettive è in costante crescita, trainata soprattutto dai turisti internazionali che viaggiano con veicoli elettrici. Per questo l’azienda ha sviluppato Connect & Charge, una proposta pensata specificamente per hotel e strutture turistiche.

La differenza rispetto alle formule tradizionali sta nell’approccio all inclusive. Il Sales Ambassador Elli per l’Italia Francesco Quaglieri lo sintetizza così: «Non si tratta soltanto di installare una o più wallbox, ma di fornire anche il software per la gestione delle sessioni di ricarica, il monitoraggio e la manutenzione, il supporto operativo».

Un elemento distintivo del servizio è la possibilità per l’hotel di mettere a disposizione dei propri clienti una tessera Elli che consente di accedere alla rete pubblica di ricarica con tariffe agevolate durante il soggiorno. «In questo modo – aggiunge Quaglieri – il concetto di destination charging si estende oltre il parcheggio dell’albergo, accompagnando l’automobilista elettrico anche nei suoi spostamenti sul territorio».

Il Lago di Como come banco di prova

La prima installazione italiana è stata realizzata all’Hotel Promessi Sposi di Malgrate, sul Lago di Como, una destinazione che attira una forte presenza di visitatori stranieri.

Per la struttura la scelta si inserisce in un percorso più ampio di sostenibilità, spiega il titolare Fabio Dadati. L’hotel ha recentemente ottenuto certificazioni ambientali e considera la disponibilità della ricarica un servizio sempre più richiesto dagli ospiti. Un dato significativo riguarda la provenienza della clientela: circa l’85% degli ospiti arriva dall’estero. In particolare da Germania, Stati Uniti e Paesi del Nord Europa, mercati nei quali la diffusione delle auto elettriche è più avanzata rispetto all’Italia.

Secondo Dadati, la richiesta di ricarica è cresciuta negli ultimi anni e oggi riguarda sia le auto elettriche pure sia le ibride plug-in. «Offrire questo servizio significa quindi migliorare l’esperienza del cliente e aumentare l’attrattività della struttura» ci spiega.

ChargeGuru partner per installazione e assistenza

A supportare il progetto c’è ChargeGuru, azienda specializzata nelle infrastrutture di ricarica, che gestisce l’intera filiera: vendita delle wallbox, installazione, pratiche tecniche e assistenza post-vendita.

Nel caso dell’Hotel Promessi Sposi sono state installate due wallbox Elli alimentate in trifase. La configurazione consente di arrivare fino a 22 kW di potenza, permettendo agli ospiti di ricaricare completamente il veicolo durante una normale permanenza in hotel. Il responsabile del progetto Lorenzo Ferrari aggiunge che «particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti normativi e di sicurezza, inclusa la documentazione necessaria per le autorimesse soggette alle regole di prevenzione incendi».

Un’opportunità per il turismo elettrico in Italia

L’iniziativa di Elli arriva in una fase in cui il turismo elettrico sta acquisendo maggiore rilevanza anche nel nostro Paese. Se nei mercati del Nord Europa la presenza di colonnine negli hotel è ormai un requisito consolidato, in Italia esiste ancora un ampio margine di crescita.

Per le strutture ricettive, soprattutto quelle che puntano sulla clientela internazionale, la disponibilità di punti di ricarica rappresenta sempre più un fattore competitivo.

La strategia di Elli punta proprio a ridurre le complessità tecniche e gestionali che spesso frenano gli investimenti. Propone perciò una soluzione integrata e replicabile in contesti molto diversi.

L’obiettivo dichiarato è rendere la ricarica una componente naturale dell’accoglienza, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema turistico più adatto alla mobilità elettrica.