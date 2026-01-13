Elli porta la ricarica in hotel: la società del gruppo Volkswagen avvia un progetto-pilota partendo dall’Italia, per poi estenderloa tutta Europa.

Elli porta la ricarica con wallbox, tessera e tariffe dedicate

Il servizio all-inclusive di Elli per gli hotel è composto da wallbox, tariffe dedicate, tessera di ricarica e software gestionale. Durante la permanenza, con la stessa tessera gli ospiti potranno ricaricare sia presso la struttura ricettiva, sia nelle colonnine pubbliche. Con vantaggi economici e di semplicità di utilizzo e accesso. Sarà possibile inoltre operare e controllare tutti i punti di ricarica installati tramite il software gestionale di Elli. Il pacchetto viene offerto tramite ChargeGuru, che segue l’intero processo di vendita, installazione e assistenza per le strutture che sceglieranno questo servizio. “Ricaricare una vettura elettrificata dovrebbe essere semplice sia per i conducenti sia per gli operatori”, spiega Giovanni Palazzo, CEO di Elli. “Con questo progetto, offriamo un esempio di come l’e-mobility possa integrarsi in maniera naturale nell’esperienza del viaggiare”.

Il posto ideale per rifornire, ma sono poche le strutture attrezzate (e i prezzi…)

In tutta Europa, la possibilità di ricaricare il proprio veicolo sta diventando un fattore decisivo per la scelta della struttura ricettiva in cui alloggiare. In Germania, la tendenza è già affermata: secondo l’Associazione Tedesca degli Hotel (DEHOGA), circa la metà degli hotel dispone di ricarica per veicoli elettrici. E un terzo prevede di installarla nel corso dei prossimi mesi. In Italia, tuttavia, il divario è evidente. Secondo il Libro bianco sulla mobilità elettrica di Motus-E, solo il 2,8% dei punti di ricarica accessibili al pubblico nel Paese si trova presso hotel, B&B o altre strutture ricettive. Con le tariffe più svariate: ci sono hotel che ancora regalano la ricarica (sempre meno, per la verità). E altri che fanno pagare cifre salatissime, spesso sopra l’euro al kWh. E altri ancora che applicano un forfait, indipendentemente dalla quantità di energia prelevata.