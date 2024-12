Elkann conferma: Ferrari EV nel 2025

Elkann conferma: la Ferrari elettrica arriva nel 2025. Il presidente della Casa di Maranello fa il punto sui risultati 2024 e sulla grande novità dell’anno prossimo.

Elkann conferma: “Sarà un nuovo entusiasmante capitolo della nostra storia”

“Si sta chiudendo un anno di sviluppo del business di Ferrari, con risultati finanziari eccellenti e una crescita del nostro brand in ogni anima dell’azienda“, ha detto John Elkann. Ma gli occhi sono già rivolti all’anno che verrà, caratterizzato dall’arrivo della prima Ferrari a emissioni zero, con un motore a batterie: “Grazie all’impegno delle nostre persone, in due soli anni è stato costruito a Maranello l’e-building, uno stabilimento all’avanguardia. Al suo interno svilupperemo la prossima generazione di Ferrari, oltre ai componenti elettrici strategici che renderanno ancora più unica la nostra gamma”, afferma Elkann. “La Ferrari elettrica sarà un nuovo entusiasmante capitolo della nostra storia, che si aggiunge alla produzione e allo sviluppo dei modelli a combustione interna e ibridi. Ciascuno di essi sarà in grado di garantire le straordinarie emozioni di guida proprie di una Ferrari”.

E Montezemolo? Ora guida elettrico Renault, e prova la R5

Chi ha tagliato tutti i ponti con Maranello è Luca di Montezemolo, molto critico anche con la gestione del gruppo Stellantis, di cui lo stesso Elkann è presidente. L’ex numero uno della Ferrari dell’era Schumacher sembra avere un grande feeling con l’elettrico, ma Renault. E ora ha voluto provare la nuova R5, come ha rivelato su LinkedIn il presidente di Renault Italia, Raffaele Fusilli. Definendo Montezemolo “un caro amico e un grande estimatore del nostro brand e della nostra proposta full EV: felice possessore di due vetture, prima ZOE ed attualmente una Megane E-Tech Electric“. È stata, secondo Fusilli, “una bella occasione per fare un giro assieme sulla nuova R5. E parlare di auto, di futuro e di transizione energetica a bordo della nostra vettura più iconica che esalta la nostra idea di rivoluzione elettrica“.

