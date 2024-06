Elezioni europee: cosa dicono i partiti su energia, elettriche e ambiente

Elezioni europee, tutti i programmi dei partiti su decarbonizzazione e cambiamento climatico. La destra sposa tesi al limite del negazionismo, il centrosinistra in molti casi vuole accelerare sul Green Deal

Come si pongono i partiti che si sono presentati per l’Italia alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno sul tema della decarbonizzazione delle attività produttive e dei trasporti? E della lotta al cambiamento climatico? Tra gli otto raggruppamenti in lizza, il confronto si gioca tutto sul “Green deal”, il grande piano in favore dell’ambiente, delle rinnovabili e dell’efficienza energetica.

I partiti di destra e di centro – con varie gradazioni – chiedono di rivedere gli obiettivi allungandoli nel tempo e addirittura ne contestano i fondamenti, mentre centrosinistra e Cinque stelle lo confermano a pieni voti o in alcuni casi ne chiedono un rafforzamento.

Il giudizio non è solo di Vaielettrico. Anche una associazione onlus come l’Italian climate network ha segnalato come per lo più il tema non sia al centro dell’agenda delle destre per le Elezioni europee.

Lo dimostra la “pagella” commissionata a una ventina di esperti e docenti universitari, denominata “Indice di impegno climatico”.

La pagella dei programmi per le Elezioni europee: bocciato “l’impegno climatico” delle destre

Bocciate le liste di centro e di destra (si va dal 2,3 della Lega al 4,9 di Azione). Promossi con votazione sopra l’8 Pd, Cinquestelle e l’Alleanza Verdi&Sinistra.

Ma vediamo nel dettaglio le proposte così come si possono leggere nei programmi elettorali per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo, cuore delle elezioni europee 2024..

Il programma di Fratelli d’Italia è una sorta di dichiarazione di guerra alle politiche di Bruxelles sulla lotta al cambiamento climatico. Nel programma del partito di Giorgia Meloni nemmeno fanno finta di nascondere il negazionismo climatico.

Come si intuisce già a partire dal titolo del capitolo che introduce il tema. Non si fa riferimento al problema ma ci si rivolge a una generica difesa dell’ambiente che fa tanto campo hobbit dei giovani di destra: “Difendere la natura senza eco-follie”.

La tesi è molto semplice e diretta: “Il Green Deal scritto dalla sinistra europea ci condanna a una decrescita infelice”. In realtà, se vincessero le destre, ad andare in indietro sarebbe l’Europa. Il programma di Fratelli d’Italia è tutto a favore dello status quo e una difesa dei fossili.

Basta leggere le proposte. Obiettivi climatici: devono scegliere i singoli Stati “compatibilmente con i modelli industriali e le specificità dei diversi contesti”. Peccato che solo poco prima, si sostiene che la competenza sull’energia dovrebbe essere assegnata alla Commissione e Parlamento Ue, con cessione di sovranità.

Passiamo alla mobilità elettrica: “Cancellare il blocco alla produzione di auto a motore endotermico dal 2035” e “sviluppare la filiera dei biocarburanti tutelando le imprese dell’indotto”.

Auto elettrica: le destre vogliono cancellare il blocco alla produzione delle endotermiche dal 2035

Molto lacunoso il programma della Lega, con un’unica proposta concreta nel programma: “Rivedere totalmente il Green Deal”. Ovviamente “in nome del buon senso”. In realtà, si vogliono smontare le politiche Ue perché prevedono “obblighi e penalizzazioni al continente meno responsabile del cambiamento climatico, condannandolo alla de-industrializzazione”.

Il riferimento è a Cina e a Stati Uniti responsabili rispettivamente del 30% e dell’11% delle emissioni totali contro il 7% dell’Europa. Scordando di dire che l’Europa ha inquinato per decenni ed è solo partita prima nelle politiche di riduzione delle emissioni.

Forza Italia si conferma la Democrazia cristiana 4.0. Nel senso che cerca di tenere dentro tutto. Prendiamo le politiche energetiche: si dice favorevole alle rinnovabili, poi sostiene di aver contribuito al rilancio delle estrazioni di gas naturale, ad aver promosso la reintroduzione del nucleare. E ha ricordato di essersi astenuta sul blocco delle vendite di auto a motore endotermico al 2035.

I partiti di centro critici con Bruxelles colpevole di politiche di de-industrializzazione

A favore dell’atomo anche Azione, secondo cui “va garantito pari sostegno normativo e finanziario a tutte le tecnologie a bassa emissione, incluso il nucleare della migliore tecnologia oggi disponibile”. Anche per il partito guidato da Carlo Calenda va rivisto il Green Deal.

Stati Uniti d’Europa (Italia Viva, Radicali, Socialisti) si trova sulla stessa lunghezza d’onda delle destre per cui la lotta al cambiamento climatico deve “ispirarsi a un principio di ragionevolezza e gradualità”. Anche in questo caso nel programma si dice di voler evitare le de-industrializzazione e la decrescita e si indica nell’industria “il player fondamentale in un processo di decarbonizzazione”.

Il centrosinistra conferma l’adesione al Green Deal e chiede che venga rafforzato

Il fronte più favorevole alle politiche di decarbonizzazione approvate finora da Bruxelles si apre con i Cinquestelle. Il “movimento” chiede anzi di accelerare in questa direzione, rivedendo il ruolo di gas e nucleare (al momento inseriti nel percorso di transizione con le rinnovabili).

E chiede una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche con cui finanziare la crescita delle rinnovabili e fondi contro la povertà energetica.

Il Partito Democratico conferma la sua adesione al Green Deal e al rispetto degli accordi presi nelle conferenze internazionali Cop sotto l’egida dell’Onu. Si dice favorevole a incentivi per l’installazione di pannelli solari sugli edifici e alle comunità energetiche.

Soprattutto è favorevole “al superamento dell’unanimità in materia di politica energetica”.

L’idea “forte” per il dopo elezioni è rappresentato dall’Industrial Act, che sul tema decarbonizzazione deve “potenziare il Fondo per la Transizione Giusta e il Fondo Sociale Europeo, per finanziare processi di formazione in lavori green e aumentare l’occupazione di qualità”.

Netta la critica al negazionismo della destra: “Chi nega i cambiamenti finirà per subirli e farli subire ai più fragili”.

Infine, l’Alleanza “Verdi e Sinistra”. La proposta più forte è la creazione di un “Fondo europeo per gli investimenti ambientali e sociali di almeno 2.000 miliardi” da destinare a “investimenti green, trasporto pubblico ed efficientamento energetico delle case”, con maggiore attenzione alle famiglie più in difficoltà. Inoltre si chiede “un piano dettagliato per cessare l’uso di carbone entro il 2030 e di petrolio e gas tra il 2035 e il 2040”.

Interessante anche la proposta per “investire sul trasporto notturno ferroviario per ridurre l’uso di voli a corto raggio, con l’obiettivo di vietare i voli all’interno dell’Unione europea quando esistono alternative valide e sostenibili”.

