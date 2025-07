Con Eleven dall’energia prodotta nei campi GreenGo (leggi) approda alla mobilità elettrica. Insieme a Latitude (fanno parte entrambe del gruppo FIMM) e REA (società di consulenza energetica) lanciano il nuovo brand. Sarà un Charging Point Operator indipendente ed E- Mobility Service Provider con un modello B2B rivolto ad imprese e grandi strutture commerciali e ricettive italiane. Obiettivo: 10.000 punti di ricarica in cinque anni alimentate al 100% da fonti rinnovabili.

Energia da fonti rinnovabili con Eleven

L’obiettivo B2B di Eleven è spiegato in sintesi in una nota. «Il target è ambizioso: realizzare 10.000 punti di ricarica in cinque anni, in una rete capillare e intelligente. Eleven si rivolge a imprese, spazi commerciali, uffici, strutture ricettive, centri sportivi e grandi siti industriali». Il piano non si ferma qui. In autunno verrà lanciata l’App eleven charging per la ricarica anche sulle «principali arterie stradali italiane». Insomma una presenza a 360 gradi.

Eleven offrirà soluzioni di ricarica alimentate al 100% da fonti rinnovabili con proprie stazioni di ricarica «progettate sulle esigenze dei clienti e garantendo la gestione ottimale e la manutenzione preventiva anche grazie al monitoraggio remoto».

Latitude è una REM – Reliable Energy Management come gestore industriale di impianti fotovoltaici utility scale. Il nuovo corso è affidato a Franco Valentini, come General Manager, che arriva da Elettronica Santerno, produttore di inverter fotovoltaici allora del gruppo Carraro poi confluita nella Enertronica Santerno.

Le dichiarazioni dei manager

«Sono entusiasta di supportare Latitude in un momento cruciale per l’evoluzione dell’azienda – ha dichiarato Franco Valentini – Si tratta di un’occasione straordinaria per mettere a frutto la mia esperienza industriale nelle green tech contribuendo a un’iniziativa che potrà incidere in modo sostanziale sulla transizione alla mobilità sostenibile in Italia. Lanciare un brand come Eleven è la conferma della visione ambiziosa e concreta che condivido con Giuseppe Mastropieri. Stiamo costruendo un nuovo modello industriale e manageriale in grado di rendere la mobilità elettrica accessibile ad un vasto pubblico di italiani consentendo di ricaricare al lavoro, e non sol

o, in maniera comoda ed economica».

Giuseppe Mastropieri, CEO di Latitude, ha commentato: «L’arrivo di Franco e la nascita di Eleven segnano l’inizio di una nuova venture nel gruppo FIMM sulla scia di quanto già fatto con GreenGo. È il momento giusto per investire in maniera decisa sulla mobilità elettrica».

