Troppa elettronica nelle auto. Finiremo schiavi dei chip?

“La tecnologia e lo sviluppo delle nuove forme di alimentazione delle auto ha incrementato a dismisura l’uso dei chip nell’industria, complice anche, l’attuazione della guida autonoma che comporta tutta una serie di sensori e dell’elettronica che ne consegue per gestirli.

Tutto bene tutto bello finché tutto funziona ma quando ci saranno le prime falle, i primi difetti, le prime panne, chi si incaricherà di trovare il guasto e sarà in grado di intervenire ??

Abbiamo già i tecnici in grado di occuparsi di ciò in quanto una miriade di marche e modelli apparentemente simili ma con tecniche non necessariamente uniformate e per certi versi molto diverse ed altrettanto complicate sono attualmente sul mercato ?

Non credo che anche a livello di concessionario provinciale il personale tecnico sia all’altezza di individuare il difetto e di intervenire sul medesimo stante la complessità elettronica delle auto attuali anche modelli della stessa marca.

Tutto ciò si traduce in personale e strumenti altamente specializzati per la ricerca del guasto, in tempi lunghi di attesa della riparazione ( fermo macchina ) con altrettanti costi alti per la medesima che si vanno ad aggiungere al costo iniziale già alto di suo, come tutti sanno, da cui ne consegue la ritrosia e la diffidenza verso i nuovi modelli che attirano chi ha denaro in abbondanza o perlomeno non è stressato di raggiungere la fine mese.

E le batterie? E lo smaltimento? E i freni?

Quanto precede è ovviamente una previsione che purtroppo si sa che succederà poiché da nuove, presumibilmente, i difetti sono più rari ed i costi coperti dalla garanzia ma con l’uso e col tempo, niente è eterno, e quindi i problemi arriveranno; a ciò si aggiungono i problemi delle batterie di cui tutti parlano e che danno da pensare non solo dal lato ricariche e durata quanto anche allo smaltimento, al peso in più delle auto con relativa maggiore usura di pneumatici e dei componenti interessati alla sospensione ed al frenaggio.

C’è il Grande Fratello che ce lo impone

Un insieme di problematiche che fanno da corollario in negativo al pur teorico vantaggio dell’inquinamento che si vuole considerarlo azzerato: sempre in teoria !

Ma sarà poi tutta vera questa bubbana oppure c’è un Grande Fratello anche qui che sta imponendo questo cambiamento epocale come per altro verso sta succedendo a proposito della AI ??

Chi può ciò che vuole ha già stabilito il da farsi e noi, popolo bue, dobbiamo adeguarci accettando quanto ci viene proposto ( imposto ) di buon grado se non proprio applaudendo sperando che sia veramente anche per il nostro bene poiché sicuramente lo sarà per chi lo ha stabilito e per il suo tornaconto.

L’elettronica nell’auto non riguarda solo le elettriche

Si calcola che semiconduttori e microprocessori, o chip, costituiscano oggi il 30% circa del valore di un'auto. E qualcuno ipotizza che si arriverà al 50% entro il 2030. Ogni auto, indipendentemente dalla motorizzazione, ne utilizza centinaia nell'elettronica di bordo (sensori, centraline, computer di bordo, indicatori e sistemi di diagnosi). L'auto elettrica, in questo senso, non differisce tanto da un'auto tradizionale. Tant'è che la crisi dei chip, lo scorso anno, ha messo in crisi l'industria dell'auto nella sua totalità.

Tuttavia l’automotive copre circa il 10% della domanda globale di semiconduttori, contro il 20-30 di altri settori come computer, smatrphone, elettronica di consumo e automazione dei processi industriali.

La “bubbana” dell’inquinamento? Non scherziamo

Quindi i suoi timori riguardo ai problemi di approvvigionamento e assistenza, pur condivisibili, riguadano non solo la mobilità, ma l‘insieme delle nostre attività quotidiane.

Vedere le criticità della situazione solo in funzione della scelta di un’auto assimiglia un po’ a guardare il mondo dal buco della serratura. Se poi definisce “bubbana” l’inquinamento e un complotto del Grande Fratello il tentativo di contrastarlo non fa che confermare il nostro sospetto. Vede un insormontabile problema nelle auto elettriche e non vede cosa sta succedendo nel mondo a causa della crisi climatica?