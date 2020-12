Elettro-combustibili? “Per navi e aerei, non sprechiamoli su strada”

Geert De Cock, Electricity & Energy Manager di T&E, ha dichiarato: «L’UE detiene il potenziale di elettricità rinnovabile per decarbonizzare l’economia, ma la portata della sfida non deve essere sottovalutata. Le scelte che facciamo oggi potrebbero avere ripercussioni enormi sulla domanda energetica futura. Ad esempio, per alimentare anche solo una frazione dei veicoli con elettro-combustibili servirebbe un parco eolico off-shore di dimensioni pari alla superficie della Danimarca. Ciò non ha alcun senso.”

In Europa, alimentare le navi ad ammoniaca e idrogeno e gli aerei a cherosene sintetico, significherebbe consumare, entro il 2050, 1.274 TWh di energie rinnovabili. E’ più di quanto si renderebbe necessario per elettrificare tutto il trasporto su strada. Mentre per la decarbonizzazione dei viaggi brevi le navi possono funzionare a batteria, per i viaggi più lunghi hanno invece bisogno di idrogeno o di ammoniaca a base di idrogeno. Allo stesso modo, visto che le batterie potranno essere utilizzate solo per voli brevi, gli aerei dovranno usare cherosene sintetico o idrogeno.

Elettro-carburanti: usiamoli con giudizio

«Nel prossimo decennio _ continua De Cock _, l’UE vuole fornire al mercato 330 TWh di idrogeno, ma affinché quest’ultimo possa davvero decollare, avremo bisogno di un mercato trainante. Il nostro studio dimostra che i soli settori del trasporto aereo e marittimo creerebbero un nuovo e considerevole mercato per l’idrogeno verde».

Per T&E l’UE dovrebbe definire degli standard di CO2 che impongano alle navi di operare in modo più efficiente e di utilizzare tecnologie pulite, tra cui l’ammoniaca e l’idrogeno. Sarà inoltre necessario obbligare i fornitori di carburante a garantire un approvvigionamento di carburanti a emissioni zero alle compagnie aeree.

